WIG20 pod kreską. Gry przegrały ze spadkami

Na GPW zapanowała czerwień. Szczególnie słabo radzili sobie producenci gier, którzy wyraźnie ciągnęli w dół najważniejsze indeksy.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję na czerwono (-0,40 proc.). Podobnie zachowywały się także mWIG40 (-0,5 proc.) oraz sWIG80 (-0,61 proc.). Szeroki indeks WIG zniżkował natomiast o 0,43 proc. przy obrotach na poziomie 550 milionów złotych.

Spośród największych spółek najsłabiej radziły sobie CCC (-3,68 proc.), a także Tauron (-4,07 proc.), dla którego oznacza to zejście w okolice historycznych minimów. Warto wspomnieć także o KGHM-ie (-0,82 proc.), którego jeden z dyrektorów stwierdził, że posiadanych przez nich zasobów miedzi i srebra starczy na 50-60 lat. Przewiduje on także, że m.in. ze względu na popularyzację odnawialnych źródeł energii popyt na te surowce powinien rosnąć, co daje nadzieję na dobre perspektywy dla spółki.

Jednym z niewielu podmiotów, jakie dziś bardzo pozytywnie zaskakiwały, było z kolei Dino (+4,26 proc.) Wzrosty te można jednak uznać za częściowe odreagowanie po ostatniej gwałtownej korekcie. Jeszcze przed weekendem kurs spadał bowiem ze względu na ryzyko wprowadzenia w Polsce podatku od sprzedaży detalicznej . Przyzwoicie zachowywały się ponadto akcje JSW (+0,19 proc.), która ogłosiła, że zawarła finalną umowę zakupu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów

W przypadku średnich spółek najgorzej wyglądała natomiast sytuacja na Trakcji (-9,29 proc.), gdzie było to wyznaczanie kolejnych historycznych minimów. Niezbyt dobrze było również na akcjach Wirtualnej Polski (-3,11 proc.), która taniała po rozczarowujących wynikach za I kwartał 2019 roku.

Wyjątkowo źle radziły sobie ponadto akcje producentów gier, którzy mieli bardzo duży wpływ na słabe wyniki indeksów. WIG20 najmocniej zaniżał CD Projekt (-2,27 proc.), a sWIG80 najwyraźniej ciągnął w dół Ten Square Games (-8,81 proc.). Nie zachwycały ponadto PlayWay (-3,27 proc.) oraz CI Games (-2,60 proc.). Ten pierwszy podał wyniki sprzedaży dodatku do gry „House Flipper”, a z kolei producent „Snipera” rozczarował inwestorów zapowiedzią kolejnej emisji akcji.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3369,78 -1,63 1,48 -3,70 -5,71 12,27 DAX Niemcy 12041,29 -1,61 1,39 -1,48 -7,93 14,04 FTSE 100 W.Brytania 7310,88 -0,51 2,05 -2,00 -6,02 8,66 CAC 40 Francja 5358,59 -1,46 1,82 -3,97 -4,56 13,27 IBEX 35 Hiszpania 9199,70 -0,87 1,69 -3,99 -9,03 7,73 FTSE MIB Włochy 20539,87 -2,68 -0,26 -6,45 -12,41 12,09 ASE Grecja 717,21 -1,66 -1,03 -7,86 -8,38 16,94 BUX Węgry 39630,71 -0,62 -2,24 -7,43 7,78 1,26 PX Czechy 1049,34 -0,13 0,52 -4,75 -5,00 6,36 RTS INDEX (w USD) Rosja 1256,22 0,12 4,03 -0,36 7,08 17,54 BIST 100 Turcja 86771,47 -0,03 0,57 -10,42 -15,27 -4,93 WIG 20 Polska 2175,51 -0,40 0,12 -8,03 -2,46 -4,44 WIG Polska 56317,39 -0,43 -0,13 -7,54 -4,12 -2,38 mWIG 40 Polska 3874,83 -0,50 -1,11 -7,84 -14,57 -0,88 Źródło: PAP

Nie można w tych wyliczeniach pominąć również niedawnego debiutanta, spółki Boombit, która potaniała o 7,80 proc. Mając powyższe na uwadze, nie może zatem dziwić fakt, że WIG.GAMES (-2,73 proc.) był dziś najgorszym indeksem na całej GPW.

Adam Hajdamowicz