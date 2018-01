W 2017 roku przekroczyliśmy 400 tys. urodzeń

O ok. 20 tys. więcej dzieci urodziło się w 2017 roku niż w poprzednim - wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez GUS w środę. Zarejestrowano w minionym roku 403 tys. tzw. urodzeń żywych.

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że współczynnik urodzeń wzrósł o 0,6 pkt - do poziomu 10,5 promili.

Ze wstępnych danych GUS z grudnia wynikało, że od stycznia do października 2017 r. urodziło się 341,1 tys. dzieci. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to 319 tys. 603 urodzeń. GUS podał wtedy ponadto, że w październiku urodziło się 35 tys. dzieci, czyli prawie o 3 tys. więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 r. Z kolei w I półroczu 2017 r. zarejestrowano 200 tys. urodzeń żywych. Wówczas było to o ponad 14 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w rozmowie z PAP w grudniu zwróciła uwagę, że zdezaktualizowały się ostrożne prognozy GUS z 2014 r., zgodnie z którymi w Polsce w 2017 r. miało się urodzić 346 tys. dzieci. Zwróciła uwagę, że prawie w każdym miesiącu 2017 r. urodziło się więcej dzieci w porównaniu do miesięcy 2016 r., w związku z czym uprawnione jest mówienie o tendencji wzrostowej urodzeń w Polsce.

Według szefowej resortu pracy liczba urodzeń w 2018 r. może jeszcze wzrosnąć, o ile będą spełnione pewne warunki. Wskazała nie tylko na kontynuację wypłat świadczenia "Rodzina 500+", ale i sytuację na rynku pracy, m.in. wzrost płac i stabilizację zatrudnienia.

Więcej danych na temat urodzeń GUS opublikuje w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r." we wtorek, 30 stycznia.

