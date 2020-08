Szef Rady Europejskiej rozmawiał z Putinem o Nawalnym

Rada Europejska

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w swojej czwartkowej rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem wyraził zaniepokojenie sytuacją rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - poinformowało w piątek źródło unijne.

Współpracownicy Nawalnego, jednego z przywódców opozycji w Rosji, podejrzewają, że próbowano go otruć. Obecnie Nawalny przebywa na oddziale reanimacji szpitala w Omsku na Syberii.

44-letni prawnik jest autorem popularnego w Rosji bloga. Założona przez niego Fundacja Walki z Korupcją regularnie publikuje materiały śledcze na temat nadużyć korupcyjnych w najwyższych kręgach rosyjskich władz.

Michel rozmawiał z gospodarzem Kremla, żeby przekazać mu przesłanie środowej wideokonferencji szefów państw i rządów krajów UE w sprawie Białorusi.

"Ukraińskie doświadczenie jest ważne - powiedział cytowany przez Reutera urzędnik unijny. - Nikt nie chce powtórzenia tego, co wydarzyło się na Ukrainie. UE nie jest zainteresowana kolejnym Majdanem i wynikającym z niego chaosem na Białorusi". "Białoruś to nie Ukraina, tam ludzie nie szukają bliższych związków z UE" - dodał.

Michel, podobnie jak kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron, rozmawiał z rosyjskim przywódcą również we wtorek, dzień przed nadzwyczajną wideokonferencją Rady Europejskiej. UE oświadczyła po niej, że nie uznaje wyników wyborów prezydenckich na Białorusi z 9 sierpnia. Szefowie państw i rządów wezwali też do zaprzestania przemocy i zaapelowali o dialog, który miałby doprowadzić do wyjścia z kryzysu. (PAP)

stk/ ap/