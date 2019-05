Ruda żelaza najdroższa od 5 lat

Przez ostatnie pół roku ceny rudy żelaza poszły w górę o ponad 70%, w poniedziałek przed południem osiągając najwyższe notowania od maja 2014 roku. Zdaniem analityków przyczyną są nieoczekiwane zakłócenia w dostawach surowca.

W poniedziałek rano ruda żelaza drożała o 5%, osiągając kurs 106 dolarów za tonę. Tak drogo na tym rynku nie było od pięciu lat. A jeszcze pod koniec listopada tona surowca kosztowała nieco ponad 60 USD/t. Oznacza to, że w pół roku ruda żelaza podrożała o przeszło 70%.

Wow chart! The price of #ironore is up another 5% today on potential supply shortages. Total increase since November last year a staggering 74%! pic.twitter.com/Y0ls9K3BVH