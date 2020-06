Przez pandemię Kanadyjczycy bardziej oszczędni

GagliardiPhotography Shutterstock

Kanadyjczycy zaczęli szybko ograniczać wydatki w związku z pandemią koronawirusa i mniej kupowali na kredyt. Najbardziej oszczędzają najmłodsi i najstarsi – pokazują najnowsze dane statystyczne.

Zadłużenie konsumenckie spadło już w pierwszym kwartale br., na początku pandemii – wynika z raportów kanadyjskiego urzędu statystycznego i firmy monitorującej kredyty konsumenckie Equifax Canada.

Jak zauważył Equifax w swoim komunikacie, zadłużenie konsumentów spadło o 0,5 proc. w pierwszym kwartale br. i był to pierwszy spadek zadłużenia od 10 lat. Spadek nie dotyczył kredytów hipotecznych. „Zamknięcie sklepów i restauracji doprowadziło w marcu do zmniejszenia wydatków przez konsumentów. Jednocześnie znacząco spadły wydatki opłacane kartami kredytowymi. Ta tendencja rosła w kwietniu” - powiedział cytowany w komunikacie Bill Johnston, wiceprezes Equifax Canada.

Według Equifax Canada, przeciętnie Kanadyjczyk miał na koniec marca 23 386 CAD zadłużenia konsumenckiego, co oznaczało spadek o 0,47 proc. w porównaniu ze średnim zadłużeniem w 2019 r.

Spadek zadłużenie konsumenckiego widoczny był również w danych Statistics Canada: o ile zadłużenie ogólne Kanadyjczyków wzrosło w pierwszym kwartale o 1,9 mld CAD do 27,6 mld CAD, to był to wynik większego zadłużenia hipotecznego. Natomiast kredyty konsumenckie, tak w kartach kredytowych, jak w liniach kredytowych zmniejszyły się o 1,9 mld CAD do 4,5 mld CAD na koniec pierwszego kwartału. Kanadyjczykom pomogła możliwość odroczenia spłat kredytów. Nadal jednak na każdego dolara dochodu do dyspozycji przypada 1,77 CAD zadłużenia.

Trend oszczędnościowy widoczny był również w raportach banków. Największy kanadyjski bank, Royal Bank of Canada (RBC) informował na początku czerwca, że wydatki konsumenckie w kwietniu br. były o 30 proc. niższe niż w marcu. Wydatki na restauracje i rozrywkę były na poziomie połowy wydatków sprzed kryzysu.

Equifax przyjrzał się też, kto ograniczał konsumenckie wydatki. Okazuje się, że najbardziej zdyscyplinowani w redukcji zakupów na kredyt w niepewnych czasach byli Kanadyjczycy do 45 roku życia i po 65 roku życia. Osoby w trzech grupach wiekowych między 18 a 45 lat ograniczyły swoje wydatki średnio od 1,03 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku (najmłodsi) do 0,65 proc. (36 – 45 lat), a osoby po 65 roku życia zmniejszyły zakupy na kredyt o 0,45 proc. Natomiast w grupie wiekowej 46 – 65 lat zadłużenie wzrosło między 0,47 proc. a 0,82 proc.

Dane statystyczne wskazują na wzrost zadłużenia hipotecznego, o 5,7 proc. w pierwszym kwartale br. w porównaniu do końca 2019 r., ale – jak podkreśla Equifax Canada – jest to efekt rozpędzonego rynku, wysokich cen domów i mieszkań przed pandemią, i dużej liczby transakcji w miesiącach poprzedzających COVID-19. Pod koniec maja Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), rządowa agencja wspierająca budownictwo mieszkaniowe, prognozowała spadek liczby transakcji kupna domów i mieszkań o 19 proc. do nawet 29 proc. CMHC napisała, że „rynek nieruchomości doświadczy historycznej recesji w 2020 r”, a ceny spadną średnio o 9 do 18 proc., zanim zaczną się wzrosty w pierwszym kwartale 2021 r.

Pierwszy potwierdzony przypadek COVID-19 w Kanadzie pojawił się pod koniec stycznia br. w Toronto, rząd federalny zamknął granice w połowie marca, również w marcu prowincje wprowadzały stan wyjątkowy.

Z Toronto Anna Lach(PAP)

lach/ mal/