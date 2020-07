Niemal 10 proc. Polaków rozważa emigrację zarobkową

fot. HH / Bankier.pl

9,9 proc. Polaków jest zainteresowanych emigracją zarobkową - wynika z raportu Work Service Barometr Rynku Pracy. Najczęściej są to przedstawiciele pokolenia Y, czyli osoby w wieku 25-36 lat. Jako kierunek wskazują Niemcy, Holandię, Wielką Brytanię lub Belgię.

Jak czytamy w raporcie, zainteresowanie wyjazdem w celach zarobkowych utrzymuje się na wysokim poziomie. W badaniu Kantar Polska na zlecenie Work Service widać wzrost osób niezdecydowanych oraz spadek tych, które stanowczo nie zamierzają podejmować takich kroków.

– Wśród rozważających wyjazd są osoby, które straciły pracę, szukają lepszego zajęcia oraz te, które wraz ze spowolnieniem gospodarczym przyjechały do kraju i myślą o ponownym wyjeździe za granicę,

gdzie zarobki w wielu sektorach są dużo wyższe. Istotnym argumentem oprócz finansowego je możliwość zdobycia doświadczenia lub sprawdzenie swoich umiejętności. Osoby, które nie chcą rozstawać się z rodziną na dłużej, wybierają pracę sezonową – komentuje Iwona Szmitkowska, prezes zarządu Work Service.

O wyjeździe za granicę myślą częściej mężczyźni, posiadający wykształcenie średnie i zawodowe. Częściej są to również osoby bezrobotne. Szczególne zainteresowanie emigracją zarobkową są osoby z regionu zachodniego - co piąty badany rozważa taką drogę. Znacznie rzadziej o wyjeździe myślą mieszkańcy regionu centralnego i południowego.

Z badania na zlecenie Work Service wynika, że Polacy najchętniej wyjechaliby do pracy do Niemiec (33 proc.), Holandii (21,5 proc.), Wielkiej Brytanii (12 proc.) i Belgii (8,3 proc.). Wśród ofert pracy obserwuje się zapotrzebowanie na pracowników branży budowlanej, produkcji, logistyki oraz handlu detalicznego. Pracodawcy szukają również personelu medycznego - szacuje się, że tylko na rynku niemieckim brakuje ok. 17 tys. pielęgniarek i 35 tys. lekarzy.

Płace za granicą pozostają według danych Work Service na niezmiennym poziomie. W Niemczech średnia płaca wynosi 10 euro dla prostych prac produkcyjnych i logistycznych, na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć specjaliści. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie płace nie powinny rosnąć z uwagi na pogorszenie sytuacji ekonomicznej.

Weronika Szkwarek