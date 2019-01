Na Wall Street pierwsze spadki od sześciu sesji

Indeksy na Wall Street zakończyły serię sześciu wzrostowych sesji z rzędu i zamknęły się w piątek na minimalnych minusach. Inwestorzy obawiają się, że zawieszenie rządu federalnego odbije się na gospodarce.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,02 proc., do 23.995,95 pkt.

S&P 500 spadł o 0,01 proc. i wyniósł 2.596,26 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,21 proc. do 6.971,48 pkt.

W ciągu ostatnich pięciu sesji indeksy szły w górę, co miało miejsce pierwszy raz od września 2018 r.

Akcje General Motors wzrosły o 8 proc. po tym, jak producent samochodów poinformował, że spodziewa się, że zysk na akcję w 2018 r. przekroczy wcześniejszy szacunek.

Activision Blizzard Inc spadł o 10 proc., przewodząc spadkom na S&P 500, po informacji o przekazaniu pełnych praw do publikowania swojej gry "Destiny" dla twórcy gier Bungie.

Notowania Netflixa wzrosły o ok. 3,5 proc. ze względu na podwyższenie rekomendacji dla walorów tej firmy do "kupuj" z "neutralnie" przez analityków UBS oraz Raymond James.

Walory Starbucksa zniżkowały o ok. 1,5 proc. w reakcji na prognozę Goldman Sachs, według której Starbucks odnotuje niższą sprzedaż w Chinach.

Prezydent Donald Trump odwiedził w czwartek miasto McAllen w Teksasie, gdzie przekonywał do budowy muru na granicy z Meksykiem. Realizacja tego projektu jest źródłem konfliktu z Demokratami, który spowodował częściowy paraliż administracji federalnej.

Donald Trump ponownie zagroził wprowadzeniem stanu wyjątkowego, by zrealizować swój projekt, jeśli Kongres nie wyasygnuje pieniędzy na budowę muru na granicy z Meksykiem.

Trump przygotowuje grunt pod wprowadzenie stanu wyjątkowego, by móc sfinansować budowę muru na granicy z Meksykiem; Biały Dom miałby na ten cel przeznaczyć środki z wojskowego funduszu budowlanego - informuje w piątek "Washington Post".

"Sądzimy, że dojdzie do porozumienia w sprawie ponownego otwarcia rządu, ale dopiero po odczuciu silnej presji ekonomicznej, finansowej lub politycznej" - powiedział Joseph Song, ekonomista z Bank of America Merrill Lynch.

Prezydent Trump powiedział w piątek, że na razie nie wprowadzi stanu wyjątkowego, który pozwoliłby mu na zbudowanie muru na granicy z Meksykiem i zakończenie częściowego zawieszenia działalności rządu federalnego. Trump oznajmił, że woli, by Kongres podjął takie kroki.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w grudniu 2018 r. spadły o 0,1 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,9 proc Odczyt był zgodny z oczekiwaniami rynkowymi. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,2 proc. mdm i 2,2 proc. rdr, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi.

Na zamknięciu indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,18 proc., niemiecki DAX zniżkował o 0,31 proc., brytyjski FTSE 100 poszedł w dół o 0,36 proc., a francuski CAC 40 stracił 0,51 proc.

Akcje spółki Cie Financiere Richemont rosły o 2 proc. Producent biżuterii Cartier podał, że w III kw. sprzedaż wyniosła 3,92 mld euro wobec prognoz 3,93 mld euro.

Kurs akcji spółki Anheuser-Busch InBev NV rósł prawie 4 proc., najmocniej od IX 2015 r. To reakcja na nieoficjalne informacje o możliwym IPO azjatyckich operacji producenta Budweisera.

Komentarze bankierów centralnych

Prezes Fed Jerome Powell w czwartkowym wystąpieniu w Economic Club w Waszyngtonie stwierdził, że Fed ma możliwość, by być cierpliwym i elastycznym w kwestii dalszych decyzji dotyczących stóp procentowych. Dodał, że bank będzie nadal obniżał swoją sumę bilansową do bardziej normalnego poziomu.

W czwartek inny przedstawiciel Fed - wiceprezes Richard Clarida - powiedział, że Fed może być cierpliwy i zobaczy, jak będą wyglądać dane makro w 2019 r.

W ostatnim czasie głos zabierali także bankierzy EBC. Ewald Nowotny z Rady prezesów EBC, zapytany w piątek o możliwą podwyżkę stóp procentowych w 2019 r., odpowiedział, że "może sobie wyobrazić taką sytuację". Dodał, że podwyżka "jest uwzględniona w obecnym forward guidance".

"Na styczniowym posiedzeniu nie będziemy mieli wielu nowych danych. Jako, że nasze podejście jest zależne od danych, nie spodziewam się, aby posiedzenie EBC 24 stycznia przyniosło znaczne zmiany w polityce monetarnej" - powiedział Ewald Nowotny.

Natomiast Francois Villeroy de Galhaou powiedział w czwartek, że EBC powinien poczekać z informowaniem nt. ewentualnych zmian w podejściu do polityki monetarnej do wiosny, by obserwować jak sytuacja makroekonomiczna się rozwinie.

Chaos wokół brexitu narasta

W odpowiedzi na pogłoski o możliwym przesunięciu daty wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, rzeczniczka premier Theresy May powiedziała, że wyklucza taką możliwość.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w piątek w Bukareszcie wyraził nadzieję, że Wielka Brytania wyjdzie z UE z porozumieniem, bo jego brak oznaczałby "katastrofę" zarówno dla tego kraju, jak i dla "27". Głosowanie ws. umowy brexitowej ma się odbyć 15 stycznia w brytyjskiej Izbie Gmin.

Jeśli wynegocjowane przez brytyjską premier Theresę May z UE porozumienie w sprawie brexitu nie uzyska w przyszłym tygodniu aprobaty Izby Gmin, do brexitu może nie dojść - oświadczył w piątek minister spraw zagranicznych W. Brytanii Jeremy Hunt.

Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn wezwał w czwartek brytyjską premierę Theresę May do rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, argumentując, że to najlepsze rozwiązanie impasu ws. wyjścia kraju z Unii Europejskiej.

Analitycy są zgodni, że trudno jest przewidzieć co stanie się w ciągu najbliższych tygodni w kwestii brexitu, a także jaka będzie reakcja rynkowa na wydarzenia. Urzędnicy z Brukseli przyznają też, że „wszystkie scenariusze są możliwe” ws. brexitu.

„Jeśli nie musisz inwestować w Wielkiej Brytanii, to nie rób tego” – powiedział Roger Jones z London & Capital. (PAP Biznes)

kkr/ osz/ gor/