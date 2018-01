Kuczyński: Bycze otwarcie roku

Wymarzony początek roku dla inwestorów nastawionych na wzrosty. Dow Jones po raz pierwszy powyżej 25 tys. pkt, historyczne rekordy odnotowują również S&P500 oraz Nikkei. WIG jest najwyżej od dekady, a do rekordu wszech czasów pozostało mu ok. 2,5 tys. pkt. Czy 2018 będzie rokiem byka? Jak na notowania wpłyną nowe regulacje i ewentualny dalszy ciąg wycofywania spółek z GPW? Co stanie się z kursem franka szwajcarskiego? M.in. na te tematy rozmawiamy z głównym analitykiem Domu Inwestycyjnego Xelion Piotrem Kuczyńskim.



