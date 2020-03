Ponad 11 tys. ofiar śmiertelnych koronawirusa

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie przekroczyła 11 tys., a zidentyfikowanych zakażonych - zbliża się do 300 tys. Najwięcej zgonów odnotowano we Włoszech - ponad 4 tys.

Raport: 1,2% zmarłych z koronawirusem nie miała żadnej innej choroby

1,2 procent z wybranej do analiz grupy kilkuset zmarłych we Włoszech osób zakażonych koronawirusem nie miało żadnej dodatkowej choroby, pozostali cierpieli na współistniejące schorzenia w liczbie od 1 do ponad 3 - podał w raporcie krajowy Instytut Zdrowia.

W najnowszym sprawozdaniu instytutu monitorującego przebieg epidemii zwrócono uwagę na wysoki odsetek zmarłych na Covid-19, którzy mieli inne choroby. Średnia liczba tych chorób to 2,7.

U 23,5 procent zmarłych zdiagnozowano jedną współistniejącą chorobę, u ponad 26 procent - dwa schorzenia, a u 48 procent - trzy lub więcej.

1,1% osób, które zmarły, miało mniej niż 50 lat; to ponad 30 zmarłych - wynika z analizy zgonów.

9 z tych osób nie skończyło 40 lat. Siedem z nich cierpiało na choroby kardiologiczne, nerek, cukrzycę i otyłość. Instytut zastrzegł zarazem, że nie dysponuje kartami lekarskimi dwóch pozostałych.

W tym samym raporcie odnotowano także, że średnia wieku zakażonych koronawirusem pracowników służby zdrowia jest znacznie niższa niż w przypadku pozostałych osób i wynosi 49 lat, podczas gdy u reszty populacji - 63 lata. Jeśli chodzi o personel medyczny, zwraca się uwagę na odwrócenie proporcji między mężczyznami i kobietami; to one dominują wśród zakażonych. Mężczyzn jest poniżej 36 procent.

Dotychczasowy bilans we Włoszech to 4032 zmarłe zakażone osoby i 47 tysięcy potwierdzonych przypadków wirusa.

W. Brytania: olejne 33 ofiary śmiertelne koronawirusa, łącznie 177

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarły 33 osoby, a od początku epidemii - 177, natomiast liczba wykrytych zakażeń wzrosła w minionych 24 godzinach z 3269 do 3983, poinformowało w piątek brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Spośród 33 nowych zgonów, 32 z nich miały miejsce w Anglii, zaś jeden w Walii. Anglia przoduje też pod względem całkowitej dotychczasowej liczby zgonów - zmarło w niej 167 osób, z czego aż 72 w Londynie. Jeśli chodzi o pozostałe części Zjednoczonego Królestwa, to w Szkocji koronawirus był przyczyną śmierci sześciu osób, w Walii - trzech, zaś w Irlandii Północnej - jednej.

Od początku epidemii na obecność koronawirusa w Wielkiej Brytanii przetestowano 66976 osób. Spośród wszystkich zakażonych wyzdrowiało jak dotąd 79 osób.

Korea Płd.: wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem

W piątek po południu brytyjski rząd ogłosił dalsze restrykcje, które mają spowolnić rozprzestrzenianie się epidemii - nakazał zamknięcie wszystkich pubów, barów, restauracji, klubów, kin, teatrów, muzeów, siłowni i centrum rozrywki. Wcześniej, w poniedziałek zalecił, by wszyscy powstrzymali się od przemieszczania się i kontaktów z innymi, o ile nie jest to niezbędne.

W Korei Południowej znów wzrosła liczba nowych zakażeń koronawirusem - poinformowały w sobotę służby sanitarne tego kraju. W ostatniej dobie zanotowano 147 kolejnych przypadków infekcji. Zmarło osiem osób.

Dzień wcześniej służby w Seulu informowały o 87 nowych zakażeniach. W sumie do tej pory w Korei Południowej potwierdzono 8799 przypadków infekcji. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o osiem do 102.

Najwięcej, 109 przypadków nowych zakażeń, ponownie zarejestrowano w mieście Daegu, na południu Korei Płd. i w sąsiedniej prowincji Gyeongsang Północny.

W Japonii liczba osób zakażonych przekroczyła tysiąc. Miejscowe władze w sobotę poinformowały o infekcjach u 54 kolejnych osób, co oznacza, że jest 1012 przypadków zakażenia (1724 wliczając pasażerów wycieczkowca Diamond Princess, który kilka tygodni temu cumował w pobliżu Jokohamy), w tym 14 u osób sprowadzonych przez rząd z zagranicy.

Zanotowano trzy nowe zgony, co ogólnie daje 43 przypadki śmiertelne.

Chiny: trzecia z rzędu doba bez nowych zakażeń koronawirusem

Trzecią z rzędu dobę w Chinach nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem - podała w sobotę w Pekinie chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach siedem osób zmarło.

Jak poinformowała Komisja, nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 41 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy, w tym 14 do Pekinu. Dzień wcześniej takich przypadków było o dwa mniej, a w sumie od początku epidemii jest ich 269.

W sumie w Chinach kontynentalnych koronawirusem zaraziło się 81 008 osób, z których ponad 71 tysięcy powróciło do zdrowia.

Według komisji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o siedem do 3255. Wszystkie nowe przypadki zgonów miały miejsce w centralnej prowincji Hubei, gdzie pod koniec zeszłego roku wybuchła epidemia koronawirusa.

Czechy: czwarty pacjent wyleczony z Covid-19

Czeski minister zdrowia Adam Vojtiech poinformował w piątek o wyleczeniu z Covid-19 czwartej osoby. Powiedział też, że w kraju są 833 zakażone koronawirusem osoby. Vojtiech wyraził przekonanie, że chociaż rośnie liczba zakażonych, będzie też więcej wyleczonych.

Minister poinformował, że wśród 63 hospitalizowanych chorych na Covid-19, pięć osób jest w stanie ciężkim lub krytycznym. Jeden z pacjentów ma otrzymać eksperymentalny lek Remdesivir. Amerykańska firma Gilead zdecydowała o włączeniu Czecha do swojego programu. Lek został wysłany do Czech, ale jeszcze nie dotarł do szpitala.

Po posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego jego przewodniczący, wiceminister zdrowia Roman Prymula zaapelował o respektowanie nakazu noszenia poza miejscami zamieszkania maseczek, filtrów lub chust i szalików, które chronią usta i nos, pomagając w powstrzymywaniu rozpowszechniania się koronawirusa.

Przyznał, że chociaż władze starają się zaopatrzyć szpitale i niezbędne urzędy w środki ochrony osobistej, tych wciąż jest mało. Uznał, że podstawową ochronę mogą zapewnić szyte domowym sposobem z różnych materiałów maseczki. Prymula na konferencji prasowej występował w takiej maseczce.

W sieciach społecznościowych zamieszczane są najróżniejsze instrukcje szycia maseczek lub ich przygotowania nawet bez maszyn do szycia. Portal, który łączy szyjących i potrzebujących, bije rekordy popularności i rozpoczął nową działalność – pośrednictwo w naprawie maszyn do szycia. Jeden ze sklepów internetowych poinformował klientów, że musiał czasowo zawiesić sprzedaż maszyn do szycia, ponieważ zabrakło ich w magazynach.

Obowiązek noszenia maseczek kontroluje policja i strażnicy miejscy. Mogą nałożyć wysokie mandaty, ale według informacji napływających z różnych regionów, w większości pouczają osoby, które nie mają niezbędnej ochrony. Minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek zapowiedział, że policjanci mają także kontrolować sytuację na popularnych „chałupach”, czyli w domkach rekreacyjnych, które w czasie weekendu Czesi chętnie odwiedzają.

Samorządy w poszczególnych regionach apelują do rządu o wydanie zakazu takich wyjazdów. Obawiają się rozniesienia koronawirusa po kraju, a także ewentualnych problemów w zaopatrzeniu w produkty spożywcze. Szef Centralnego Sztabu Kryzysowego powiedział, że władze jedynie apelują, by nie wyjeżdżać poza miejsce zamieszkania. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się na wyjazd, ma nie kontaktować się z mieszkańcami i respektować obowiązujące zarządzenia.

Turcja: 311 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W Turcji stwierdzono w piątek 311 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował minister zdrowia tego kraju Fahrettin Koca. W sumie w Turcji jest 670 osób zainfekowanych, dziewięć osób zmarło.

Koca oświadczył, że w ostatnich 24 godzinach w Turcji przeprowadzono 3656 testów na koronawirusa.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Turcji potwierdzono przed 10 dniami, natomiast informację o pierwszej ofierze śmiertelnej władze w Ankarze podały w nocy z wtorku na środę.

Z powodu pandemii zamknięte zostały w Turcji kawiarnie, kina, kluby sportowe, restauracje i teatry, zawieszone zostały zbiorowe modlitwy w meczetach. Zawieszono także połączenia lotnicze z kilkoma krajami i zamknięto granicę lądową z Iranem. Zamknięto też wszystkie szkoły.

W środę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał obywateli do pozostania w domach przez najbliższe trzy tygodnie, aby pokonać epidemię koronawirusa. Zapowiedział też program pomocowy dla gospodarki.

Brazylia: cztery nowe zgony, 904 osoby zakażone koronawirusem

Cztery osoby zakażone koronawirusem zmarły w Brazylii w ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek minister zdrowia tego kraju Luiz Henrique Mandetta. To 11. przypadek śmiertelny w tym kraju. Liczba infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła z 621 do 904.

Brazylijski senat w piątek podpisał ustawę o stanie wyjątkowym na terenie całego kraju. Natomiast ministerstwo gospodarki obniżyło prognozę wzrostu gospodarczego z 2,1 proc. do zera.

Zdaniem Mandetty, jeśli tendencja rozprzestrzeniania się koronawirusa utrzyma się w najbliższym czasie, do końca kwietnia system opieki zdrowotnej w Brazylii może całkowicie upaść. "Obywatel może mieć pieniądze, może mieć nakaz sądowy, ale po prostu nie będzie dla niego miejsca w szpitalu" - oświadczył szef resortu.

Szerząca się epidemia przyczyniła się do znacznego spadku społecznego poparcia dla prezydenta tego kraju Jaira Bolsonaro. W nocy w wielu miastach słychać bębnienie garnków i patelni w proteście przeciwko szefowi państwa, który początkowo nazywał epidemię „fantazją” i ignorował wszelkie zalecenia medyczne.

Prezydent nadal wyklucza wprowadzenie drastycznych ograniczeń, mających zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii i uważa, że zamknięcie lotnisk i dróg nie jest wskazane, ponieważ wywołałoby panikę. Potępia także gubernatorów stanów za podjęcie "ekstremalnych środków", które zaszkodziły gospodarce.

Gubernator stanu Sao Paulo Joao Doria zapowiedział, że w sobotę wprowadzi stan wyjątkowy na terenie swojego stanu i wyda nakaz zamknięcia do końca kwietnia wszystkich lokali usługowych i miejsc publicznych. "Robimy to, czego nie robi prezydent" - oświadczył Doria.

Singapur: pierwsze dwie ofiary śmiertelne zakażenia koronawirusem

W Singapurze stwierdzono pierwsze dwie ofiary śmiertelne zakażenia koronawirusem - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju.

Zmarli to 75-letnia obywatelka Singapuru oraz 64-letni mężczyzna z Indonezji.

W Singpaurze do tej pory zanotowano 385 przypadków zakażenia wirusem choroby Covid-19. Kraj ten jest powszechnie chwalony za swoje wysiłki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, m.in. poprzez skrupulatne śledzenie kontaktów chorych od pierwszego przypadku infekcji pod koniec stycznia.

Izrael: pierwszy zgon z powodu koronawirusa

Ministerstwo zdrowia Izraela poinformowało w piątek o pierwszym w tym kraju zgonie na Covid-19. Zmarły mężczyzna miał 88 lat i cierpiał też na inne choroby. Mężczyzna trafił do szpitalu przed tygodniem w poważnym stanie.

PAP