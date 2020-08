Kogo szuka rynek pracy po koronawirusie

fot. VGstockstudio / Shutterstock

Delikatny wzrost liczby ofert pracy, nieco krótszy deklarowany czas znalezienia nowego zajęcia czy mniejsze obawy o utratę źródła zarobku – takie wnioski, choć nie mówią jeszcze o powrocie rynku pracownika, płyną z ostatnich opracowań na temat postcovidowej sytuacji zatrudnionych.

Na rynku pracy widać drgnięcie, choć nadal wskaźniki w porównaniu do analogicznego okresu rok temu pokazują negatywną sytuację w tym obszarze. W czerwcu 2020 roku do urzędów pracy zgłoszono 91 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 15,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Przeciętne zatrudnienie wzrosło w porównaniu do maja o 0,2 p.p., a przeciętne wynagrodzenie brutto również było wyższe o 3,2 p.p. Nie można jednak nie wspomnieć o wzroście liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy, a co za tym idzie – wzroście bezrobocia.

Wolne miejsca pracy

Jak wynika z ostatniego opracowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, według wstępnych danych resortu pracy w czerwcu do urzędów zgłoszono 91,0 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To oznacza wzrost liczby ofert o 20,4 proc. niż w maju 2020 r. Więcej ogłoszeń kierowano niemal we wszystkich województwach.

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Przyrost (spadek) zgłoszonych w m-cu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w porównaniu do zgłoszonych w m-cu poprzednim Województwo Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca W liczbach bezwzględnych W % Łącznie 90 995 64 887 15 413 20,4 Dolnośląskie 9 746 7 980 1 056 12,2 Kujawsko-Pomorskie 4 835 3 454 1 356 39,0 Lubelskie 3 017 2 521 -71 -2,3 Lubuskie 4 042 2 148 1 013 33,4 Łódzkie 9 489 4 086 802 9,2 Małopolskie 5 141 4 267 454 9,7 Mazowieckie 11 511 6 738 454 4,1 Opolskie 2 448 2 754 604 32,8 Podkarpackie 2 965 1 969 913 44,5 Podlaskie 1 676 1 199 175 11,7 Pomorskie 6 657 4 834 2 140 47,4 Śląskie 8 321 7 892 1 301 18,5 Świętokrzyskie 1 637 1 579 435 36,2 Warmińsko-Mazurskie 4 483 4 101 1 915 74,6 Wielkopolskie 6 559 5 036 -415 -6,0 Zachodniopomorskie 8 468 4 329 3 281 63,3 Źródło: oprac. własne Bankier.pl na podstawie danych MRPiPS, czerwiec 2020 r.

Najwyższy wzrost liczby ogłoszeń odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim i mazowieckim, natomiast spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano w województwie wielkopolskim i lubelskim. Przypomnijmy że ogólna liczba wolnych miejsc pracy w zaczęła spadać w już w lutym (z 12 1125 w styczniu do 112 656 w lutym), najgorzej było w kwietniu, kiedy nowych ofert zgłoszono jedynie 58 238.

Ruch na portalach rekrutacyjnych

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i firmę Element, w czerwcu 2020 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych pojawiło się 246,2 tys. nowych ofert pracy, czyli odnotowano wzrost o 26,1 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do ubiegłego roku spadła natomiast o 16,3 proc.

„O ile w pierwszych miesiącach pandemii rynek rekrutacyjny skurczył się o około połowę, ponieważ duża część pracodawców z obawy o przyszłość zamroziła procesy poszukiwania nowych pracowników, o tyle w czerwcu jest już wyraźne ożywienie na rynku i pracodawcy masowo zaczęli uruchamiać swoje rekrutacje. Obecnie sytuacja jest już na poziomie zbliżonym do stanu sprzed kryzysu”, czytamy w opracowaniu badania.

Jeśli chodzi o lokalne rynki pracy, to najgorzej sytuacja prezentuje się w Poznaniu, w czerwcu 2020 roku opublikowano 1530 nowych ogłoszeń, czyli o 62 proc. mniej rok do roku. O 41 proc. mniej ofert opublikowano w Katowicach, o 43 proc. mniej w Gdańsku i Łodzi. Lepsza sytuacja na rynku rekrutacyjnym przedstawia się w Szczecinie (spadek o 12 proc.) i w Bydgoszczy (o 18 proc.). Według badania w 10 największych miastach na 1000 mieszkańców przypada średnio 8,8 oferty (wobec 7,1 miesiąc wcześniej i 14 rok temu). Najwyższy wskaźnik odnotowano w Krakowie – 13,3, Warszawie 12,6 i Katowicach – 11,5. Najniższy wskaźnik cechował Poznań (3,9), Lublin (4,5) i Łódź (6,0).

Kogo szuka rynek po koronawirusie

Według badania Grant Thornton i Element wśród 10 przeanalizowanych zawodów największe spadki w liczbie ofert pracy odnotowano wśród pracowników administracji, IT i ochrony. Jednocześnie więcej ogłoszeń kierowano do głównych księgowych. Zmiana liczby ofert w czerwcu w porównaniu do stanu rok temu wyglądała następująco: dla pracowników sekretariatów -66 proc., programistów -61 proc., pracowników ochrony -44 proc., HR business partnerów -41 proc., kasjerów i sprzedawców -35 proc., analityków biznesowych -34 proc., kierowców -32 proc., magazynierów -25 proc., specjalistów ds. marketingu -15 proc., a dla głównych księgowych +21 proc.

Z kolei według raportu agencji zatrudnienia OTTO Work Force wynika, że branżą, która intensywnie rozwija się w czasie epidemii, jest e-commerce, co generuje popyt na pracowników logistyki i usług kurierskich. 72 proc. nowych pracowników tymczasowych znalazło pracę w tych obszarach.

– W poprzednich latach, w czasie wakacji, można było obserwować wzrost zapotrzebowania na pracowników sezonowych w branży produkcyjnej. Obecnie, ze względu na Covid-19, liczba wakatów w tym sektorze jest mniejsza. W tym roku nie ma również zamówień z branży związanej z eventami i imprezami masowymi, w której co roku zatrudnienie znajdowali głównie młodzi pracownicy sezonowi – komentuje wyniki raportu Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

W czasie epidemii prawie połowa pracowników tymczasowych znalazła pracę w usługach kurierskich – 47 proc., 25 proc. w logistyce, 23 proc. w produkcji, a 5 proc. w branży spożywczej. Wiele osób podejmuje prace we wspomnianych branżach nie tyle z wyboru, co z konieczności zmiany. Przez pandemię 68 proc. nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych wskazało, że w wyniku pandemii musiało zmienić obszar pracy. Co ciekawe 70 proc. respondentów było zdania, że nie zamierza wrócić do poprzedniej branży, nawet jeśli sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie.