KNF nie zgłasza sprzeciwu do przejęcia Raiffeisen Bank Polska przez Bank BGŻ BNP Paribas

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez BNP Paribas akcji Raiffeisen Bank Polska uprawniających do wykonywania ponad 1/3 głosów na WZ Raiffeisen Bank Polska - poinformowała Komisja w komunikacie prasowym.

Komisja ustaliła, że nabycie akcji Raiffeisen Bank Polska powinno nastąpić do 31 marca 2019 roku.

Komisja zgodziła się też na podział Raiffeisen Bank Polska przez wydzielenie części majątku banku do BGŻ BNP Paribas w zamian za akcje Banku BGŻ BNP Paribas emitowane zgodnie z planem podziału z 28 kwietnia 2018 roku.

Komisja zezwoliła ponadto na połączenie Raiffeisen Bank Polska i Raiffeisen Bank International AG poprzez przeniesienie całego majątku Raiffeisen Bank Polska na Raiffeisen Bank International AG.

Wydanie decyzji przez KNF stanowiło warunek zawieszający realizację pakietu transakcji, w wyniku których podstawowa działalność Raiffeisen Bank Polska ma zostać przeniesiona w drodze podziału do Banku BGŻ BNP Paribas, a następnie pozostała po podziale część Raiffeisen Bank Polska, obejmująca portfel kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej oraz stosunki prawne związane z pełnieniem funkcji depozytariusza oraz likwidatora funduszy FinCrea, zostanie połączona transgranicznie z Raiffeisen Bank International AG, na skutek czego aktywa i zobowiązania Raiffeisen Bank Polska przeniesione zostaną na oddział Raiffeisen, który będzie kontynuował obsługę dotychczasowych klientów RBPL.

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru kupna przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Raiffeisen TFI w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Raiffeisen TFI - poinformowała Komisja w komunikacie prasowym.

Jednocześnie komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas udziałów w Raiffeisen Solutions uprawniających do wykonania ponad 50 proc. głosów tej spółki.

BNPP zobowiązał się do zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas na GPW do co najmniej 25 proc. plus 1 akcja w terminie najpóźniej do końca 2023 roku - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie prasowym.

