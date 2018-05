Japoński paszport najpotężniejszy na świecie

Japończycy mogą pochwalić się najpotężniejszym paszportem świata. Podróżnicy z Kraju Kwitnącej Wiśni mają możliwość odwiedzenia bez wizy 189 krajów. Tym samym Japonia wyprzedziła dotychczasowych liderów – Niemcy i Singapur. Posiadacze paszportów z tych krajów mogą podróżować bezwizowo do jednego państwa mniej.

Ranking dających najwięcej możliwości paszportów sporządza co roku firma Henley & Partners. W tej edycji zestawienie ma nowego lidera. Japończycy mogą bowiem od niedawna podróżować bez wizy do Uzbekistanu, co sprawia, że z 218 możliwych terytoriów bez wizy przemieszczą się do aż 189. Jak wskazują autorzy raportu, dużo zmian w rankingu nastąpiło wskutek wzrostu ruchu bezwizowego w Azji, gdzie rządy podpisały od początku roku niemal 40 umów o zniesieniu wiz.

Lp. Państwo Liczba krajów, do którego można podróżować bez wizy 1. Japonia 189 2. Niemcy 188 Singapur 3. Finlandia 187 Francja Włochy Korea Południowa Hiszpania Szwecja 4. Austria 186 Luksemburg Holandia Norwegia Portugalia Wielka Brytania Stany Zjednoczone 5. Belgia 185 Kanada Dania Irlandia Szwajcaria 6. Grecja 183 Australia 7. Czechy 182 Malta Nowa Zelandia 8. Islandia 181 9. Węgry 180 Słowenia Malezja 10. Łotwa 179 Litwa Słowacja 11. Estonia 178 Liechtenstein 12. Polska 175 13. Chile 174 Monako 14. Cypr 171 15. Argentyna 170 Brazylia Źródło: Opracowanie własne na podstawie The Henley Passport Index.

Posiadacze polskiego paszportu bezwizowo wjadą do 175 krajów, co sprawia, że znajduje się on na 12. miejscu zestawienia. Tym samym Polska odnotowała awans o dwa miejsca w porównaniu z poprzednim rankingiem, kiedy to Polacy mogli odwiedzić bez wizy 162 państwa.

Tabelę zamykają Irak i Afganistan – obywatele legitymujący się paszportem z tych państw mogą zwiedzić bez wizy zaledwie 30 innych krajów. Na ostatnich pięciu miejscach znajdują się kolejno Somalia i Syria (32 państwa), Pakistan (33), Jemen (37) i Sudan (39).

Lp. Państwo Liczba krajów, do którego można podróżować bez wizy 90. Dżibuti 45 91. Kosowo 44 92. Demokratyczna Republika Konga 43 Iran Korea Północna 93. Etiopia 42 Sri Lanka 94. Bangladesz 41 Liban Libia Sudan Południowy 95. Nepal 40 96. Erytrea 39 Autonomia Palestyńska Sudan 97. Jemen 37 98. Pakistan 33 99. Somalia 32 Syria 100. Afganistan 30 Irak Źródło: Opracowanie własne na podstawie The Henley Passport Index.

143 kraje ujęte w zestawieniu odnotowały wzrost liczby państw, do których mogą podróżować bez dodatkowych zezwoleń w porównaniu do poprzedniej edycji rankingu, zaś wynik siedmiu pogorszył się. Największy skok rok do roku – o 20 oczek w rankingu – odnotowała Ukraina (jej mieszkańcy mogą obecnie podróżować bez wizy do 128 państw), o 19 miejsc awansowała Gruzja (111 państw), a o 17 – Chiny (70 państw).

