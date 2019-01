Historia uczy, że spowolnienia nigdy nie były łagodne

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy czeka nas płytkie czy głębokie spowolnienie gospodarcze, proponuję spojrzeć tym razem na historię cykli koniunkturalnych w Polsce. W ostatnim ćwierćwieczu polska gospodarka doświadczyła sześciu epizodów wyraźnego spowolnienia. W pięciu przypadkach było to spowolnienie bardzo głębokie, a w jednym umiarkowanie głębokie. A chociaż historia nie jest najlepszym nauczycielem, to najgorszym raczej też nie.

Spowolnienia nigdy nie przychodzą same z siebie, tylko dlatego, że cykl „się wyczerpuje”. Zawsze wywołuje je jakiś wstrząs, zwykle handlowy lub monetarny. W 1998 r. był to kryzys rosyjski, w 2002 r. spowolnienie w Niemczech i ultra-restrykcyjna polityka pieniężna w Polsce, w 2005 r. spowolnienie przemysłowe na świecie i przereagowanie banku centralnego na przejściowy wzrost inflacji, w 2008 r. światowy kryzys, w 2012 r. recesja w strefie euro, w 2016 r. stagnacja w światowym handlu (pomijam teraz głębsze, strukturalne przyczyny tych wstrząsów). Ale jak już gospodarka zaczyna zwalniać, to zwalnia wyraźnie – firmy redukują inwestycje, co zwykle znacznie obniża popyt.

Ponieważ każde spowolnienie miało swoją specyficzną przyczynę, do szukania analogii historycznych trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. Cykl to nie sinusoida, nie ma w sobie żelaznej logiki i powtarzalnych mechanizmów. Jest to raczej szereg losowych zaburzeń. Ale też trudno lekceważyć fakt, że na mniejsze i większe szoki gospodarka nigdy nie reaguje łagodnie. W pięciu na sześć przypadków spowolnienie redukowało dynamikę PKB znacznie ponad połowę, a jednym przypadku o ok. 1/3.

Jeżeli spojrzymy na cechy obecnego spowolnienia na świecie, możemy dostrzec, że na razie przypomina ono bardziej to, co działo się w 2015/2016 r. niż wcześniejsze epizody spowolnienia Nastąpiło wyraźne pogorszenie nastrojów i zapewne obniżyła się dynamika handlu, ale nie wygląda to na mocny, globalny, jednolity szok. Na przykład w Japonii i Korei, które są czwartym i piątym największym światowym eksporterem, nastroje w przemyśle ostatnio się poprawiały, co byłoby niemożliwe przy dużej skali szoku handlowego. To, co może zaś niepokoić, to fakt, że pogorszenie nastrojów średnio na świecie jesienią przybrało na sile.

Jakie z tego można wyciągnąć wnioski?Dynamika PKB może w ciągu paru kwartałów obniżyć się do 3 proc. lub nawet lekko poniżej. Ale też wciąż nie ma przekonujących powodów, by dopatrywać się w obecnym epizodzie spowolnienia zjawisk recesyjnych. To może być po prostu wahanie wokół jednej, długiej fali wzrostowej.

Ignacy Morawski