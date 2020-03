EBC ogłosił program skupu aktywów o wartości 750 mld euro

Europejski Bank Centralny ogłosił program skupu aktywów o wartości 750 mld euro w ramach przeciwdziałania negatywnemu wpływowi pandemii koronawirusa na europejską gospodarkę - poinformował EBC w komunikacie w środę późnym wieczorem. Skup ma być przeprowadzony do końca 2020 roku.

Nowy program zakupu przez EBC dotyczy aktywów sektora publicznego i prywatnego. Objąć ma różne klasy aktywów, w tym obligacje skarbowe.

Tym samym EBC dołączył z programem stymulującym do Fed-u, który w niedzielę obniżył stopy procentowe o 100 pb do 0,00-0,25 proc. i ustanowił program skupu aktywów o wartości 700 mld USD. Swój program wsparcia ogłosił już również Bank Japonii.

"EBC zamierza upewnić się, że wszystkie sektory gospodarki będą mogły skorzystać na wsparciu finansowym, który umożliwi im zaabsorbowanie szoku" - napisano w komunikacie EBC.

"Dotyczy to zarówno rodzin, firm, banków, jaki rządów. Rada Zarządzająca zrobi wszystko, co konieczne w ramach swojego mandatu" - dodano.

Rada Zarządzająca EBC jest głównym organem decyzyjnym w odniesieniu do polityki pieniężnej państw należących do strefy euro.

"Rada Zarządzająca jest w pełni przygotowana do zwiększenia rozmiarów swoich programów skupu aktywów i dostosowania ich struktury tak mocno i na tak długo jak to będzie konieczne. Będzie analizować wszystkie opcje i możliwości, by wspierać gospodarkę w okresie szoków" - napisano w komunikacie.

Ogłoszenie programu, który ma ratować gospodarkę strefy euro przed skutkami pandemii koronawirusa, nastąpiło po zakończeniu środowej sesji na Wall Street, która przyniosła kolejną mocną wyprzedaż akcji, a główne indeksy spadły na koniec dnia po 5-6 proc.

pr/