Duda: Rozmawiałem z prezydentem USA o zakupie amerykańskich testów na koronawirusa

Rozmawiałem z prezydentem USA Donaldem Trumpem o tym, abyśmy mogli zakupić amerykańskie, nowoczesne testy i mogli ich używać do walki z koronawirusem - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał, że chce dalej kontynuować rozpoczętą przez siebie misję jako prezydent. Zwracał uwagę na swoją dobrą współpracę z rządem. "Chcecie państwo wiedzieć, jakie w ostatnich dniach są wyniki współpracy prezydenta i rządu? Powiem krótko - chociażby poprzez moje rozmowy z premierem i ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, które później przekładają się na moje rozmowy, które prowadzę z naszymi zagranicznymi partnerami, z prezydentem Chin, z prezydentem Korei Południowej czy z prezydentem Stanów Zjednoczonych dwa dni temu" - mówił Andrzej Duda.

Podkreślił, że efektem rozmów z prezydentem Chin były kolejne transporty, które w ostatnich tygodniach przybywały do Polski. "Przede wszystkim przywożono tutaj wyposażenie ochronne dla polskich służb medycznych i innych służb które wspierają walkę z koronawirusem" - powiedział prezydent.

Jak zaznaczył, jego rozmowa z prezydentem Korei Południowej, to przede wszystkim prośba o to, żeby Polska mogła kupić nowoczesne koreańskie testy białkowe. "Te testy już są w Polsce. Już w tej chwili są poddane próbom. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą mogły być u nas włączone i będą działaby w systemie ochrony zdrowia" - podkreślił Duda.

Jak dodał, jego rozmowa z prezydentem Stanów Zjednoczonych także dotyczyła prośby, abyśmy amerykańskie nowoczesne testy produkowane przez firmę ABOT mogli kupić do Polski, i mogli ich tutaj używać do walki z koronawirusem. "Już zostały uruchomione rozmowy w tej sprawie. Dziś rozmawiałem także z ministrem Szumowskim. Wierzę w to, że także w najbliższych dniach będziemy widzieli tego pozytywne efekty" - zaznaczył Andrzej Duda.

