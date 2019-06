DM mBanku rekomenduje "akumuluj" Cognor, cena docelowa 1,79 zł

Pojawiła się pierwsza rekomendacja w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego rozpoczętego przez GPW. Analitycy DM mBanku w raporcie z 14 czerwca rekomendują "akumuluj" Cognor, wyznaczając cenę docelową akcji spółki na poziomie 1,79 zł.

GPW w marcu tego roku oficjalnie uruchomiła Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Założeniem programu jest zwiększenie liczby rekomendacji dla małych i średnich spółek z naszej giełdy. GPW wychodzi z założenia, że raporty analityczne stanowią kluczowe narzędzie w ocenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a także są źródłem informacji o działalności biznesowej i finansowej danej spółki giełdowej.

- Niezmiernie ważnym elementem podnoszenia zaufania do rynku jest wzrost pokrycia analitycznego spółek z sektora średnich i małych przedsiębiorstw. Wspólnie z domami maklerskimi przygotowaliśmy program, który ma zwiększyć liczbę firm objętych profesjonalną analizą prowadzonej działalności. W wersji pilotażowej ma on objąć 40 spółek, które spełniają kryteria określone w regulaminie. Raporty analityczne będą bezcennym źródłem wiedzy dla inwestorów indywidualnych, ponieważ treści raportów będą szeroko dostępne. Podobne programy z powodzeniem prowadzone są na innych zagranicznych rynkach. Liczymy na to, że Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego odniesie sukces również u nas – mówiła Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Jak wybierano spółki do programu?

By przystąpić do programu, spółki musiały wysłać odpowiednie zgłoszenia do GPW oraz spełnić określone warunki, m.in. należeć do indeksu mWIG40 lub sWIG80 (na dzień 25 marca 2019 r.) oraz posiadać kapitalizację powyżej 50 mln zł. Jak się okazało, zainteresowanych uczestnictwem w programie było 44 spółek, spośród których wybrano wspomniane 40 podmiotów. Pełną ich listę można znaleźć w artykule „GPW wybrała spółki, które otrzymają wsparcie analityczne”.

Pierwsza rekomendacja dla Cognora

Dzięki programowi nie tylko ma wzrosnąć liczba publikowanych analiz dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale też zwiększy się dostępność aktualnych analiz dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych. GPW liczy, że dzięki temu wzrośnie zainteresowanie inwestorów akcjami spółek z programu, co w efekcie przełoży się na wzrost płynności na tych aktywach. Warto dodać, że program sfinansuje giełda. Wynagrodzenie za zapewnienie analizy jednej spółki ustalono na 50 tys. zł netto.

Już teraz możemy przeczytać pierwszą rekomendację w ramach wspomnianego programu. Analitycy DM mBanku w raporcie z 14 czerwca rekomendują "akumuluj" Cognor, wyznaczając cenę docelową akcji spółki na poziomie 1,79 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 1,64 zł za akcję.

🗓️Opublikowany został pierwszy raport w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Raport dotyczący spółki Cognor S.A. został sporządzony przez @mDomMaklerski.

✍️🏻Raport dostępny jest pod adresem: https://t.co/Wx82gSHeHR pic.twitter.com/SlvOYwFUE0 — GPW (@GPW_WSExchange) 14 czerwca 2019

Analitycy oceniają, że słabsze otoczenie w przemyśle stalowym w pierwszej połowie 2019 roku przełoży się na wyraźny spadek wyników finansowych w 2019 roku z rekordowych zanotowanych rok wcześniej.

"O ile oczekujemy wciąż słabych wyników finansowych za II kwartał 2019 r., to w drugim półroczu 2019 r. grupie Cognor sprzyjać będzie zamknięcie wielkiego pieca ArcelorMittal w Krakowie oraz obserwowany wzrost konkurencyjności „elektrycznych” producentów stali (EAF) nad „wielkopiecowymi” (BOF)" - napisano w rekomendacji.

DM mBank zakłada, że przy średniorocznej EBITDA na poziomie około 100 mln zł grupa jest w stanie utrzymać stopę dywidendy na poziomie około 10 proc. w 2020 i 2021 roku.

Autorem rekomendacji jest Jakub Szkopek. Pierwsze udostępnienie rekomendacji do dystrybucji miało miejsce 14 czerwca 2019 o godzinie 8.32. Depesza PAP Biznes stanowi wyciąg z raportu. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. Raport jest również dostępny na stronie DM mBanku.

PAP Biznes / AH