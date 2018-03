CD Projekt kupuje Strange New Things, na jego bazie stworzy studio we Wrocławiu

CD Projekt kupuje wrocławskie studio deweloperskie Strange New Things. Na jego bazie CD Projekt RED, należący do CD Projekt, wkrótce otworzy nowe studio — CD Projekt RED Wrocław, podała spółka. Zajmie się ono grą Cyberpunk 2077.

"Zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży, określająca warunki na jakich CD Projekt nabędzie wrocławskie studio deweloperskie Strange New Things. Nowe studio dołączy do dwóch istniejących już zespołów CD Projekt RED — w Warszawie oraz Krakowie — by wraz z nimi pracować nad grą Cyberpunk 2077" – czytamy w komunikacie.

"Wrocław to jedno z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie miast w Polsce, z rozwiniętą sceną twórców gier i wieloma deweloperami z dużym doświadczeniem. Wierzę, że skala Cyberpunka, jak i naszych przyszłych projektów będzie magnesem dla tych, którzy chcieliby dołączyć do CD Projekt RED, ale chcą tworzyć gry we Wrocławiu" — powiedział prezes Adam Kiciński, cytowany w komunikacie.

Trzonem CD Projekt RED Wrocław będzie zespół Strange New Things składający się z 18 utalentowanych i doświadczonych twórców gier.

"Team, z którym startujemy ma imponujące doświadczenie, ale jestem przekonany, że we Wrocławiu jest jeszcze wiele talentów do odkrycia" — dodał Kiciński.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że będziemy tworzyć rdzeń nowego studia CD Projekt RED" — powiedział szef Studia CD Projekt RED Wrocław Paweł Zawodny. "Wrocław to miasto, które znamy jak własną kieszeń. To fantastyczne miejsce do tworzenia gier. Uważam, że nasze doświadczenie i kreatywność pozwoli Cyberpunkowi stać się jeszcze lepszą grą" - dodał.



"Wrocławskie studio to nie tylko potężna wiedza techniczna i artystyczna, to także wspaniali ludzie" - powiedział z kolei reżyser Gry Cyberpunk 2077 oraz szef CD Projekt RED Adam Badowski. "Chcemy dostarczać graczom rozgrywkę na najwyższym poziomie — to myśl przewodnia, w którą wierzy każdy, kto staje się częścią naszego zespołu. Tak będzie również w przypadku naszego nowego studia we Wrocławiu" - podsumował.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria Wiedźmin, obecnie trwają prace nad Cyberpunk 2077.