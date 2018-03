"Złotowieści": z kim chodzi złoto?

Złoto zawsze budziło emocje większe niż jakakolwiek inna klasa aktywów. Dla niektórych jest niemal religią. Dla innych to barbarzyński relikt. A dla mnie to kolejny instrument finansowy, potencjalnie bardzo pożyteczny w zdywersyfikowanym portfelu profesjonalnego inwestora.

Złoto jest uniwersalnym pieniądzem powszechnie akceptowanym pod każdą szerokością geograficzną jako zapłata za usługi i towary. Znajduje się poza kontrolą rządów i banków centralnych. Stanowi zatem jedyną walutę, której władze nie mogą zdewaluować lub pozbawić siły nabywczej poprzez inflację. Złoto jest więc bezpiecznym środkiem gromadzenia i przechowywania majątku nawet w bardzo długim okresie czasu. Stanowi polisę ubezpieczeniową na wypadek hiperinflacji, kryzysu bankowego, bankructwa państwa, wojny, rewolucji lub nacjonalizacji.

Złoto jest więc aktywem wyjątkowym. Ale notowane jest jak każde inne i może służyć do krótkookresowej spekulacji. Lecz zarówno do spekulacji, jak i do selekcji aktywów do zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego przydatna jest wiedza o tym, jak kurs złota zachowuje się w relacji do innych instrumentów finansowych. Czyli przede wszystkim wobec rynku akcji i dolara amerykańskiego.

Przez większość minionego półwiecza korelacja tygodniowych stóp zwrotu między kursem najpłynniejszych kontraktów terminowych na złoto a średnią przemysłową Dow Jonesa (DJIA) była ujemna. Średnia wartość współczynnika korelacji z lat 1970-2017 wyniosła -0,04 przy odchyleniu standardowym wynoszącym 0,23. Zatem przez dwie trzecie poprzednich 47 lat siła korelacji między złotem a amerykańskim rynkiem akcji była słaba, co w praktyce oznaczało brak związku. O ile taki stan rzeczy nie za bardzo pomoże nam w tradingu, o tyle sprawia, że złoto staje się pożądanym składnikiem portfela, obniżając ryzyko (rozumiane jako zmienność stóp zwrotu) zaangażowania na rynku akcji. Portfel uzupełniony o rozsądną ilość złota (10-20%) staje się bezpieczniejszy i mniej podatny na wahania cen akcji.

Krzysztof Kolany