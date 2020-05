Żabka zmienia zasady odbioru paczek. PIN wprowadzi sprzedawca

Żabka wprowadziła nowy system wprowadzania kodu odbioru przesyłki. Od teraz sprzedawcy wpiszą PIN do terminala płatniczego.

Żabka zmienia zasady wydawania paczek w placówkach. Sprzedawcy w sklepach sami wprowadzą PIN do terminalu płatniczego. Odbiorca przesyłki będzie mógł bezdotykowo odebrać zamówienie w każdej z blisko 6,1 tys. placówek w Polsce.

– Odbiór paczek w naszych placówkach jest bardzo chętnie wybieraną opcją przez konsumentów, dlatego zależało nam na uproszczeniu tej procedury w sposób, w którym klient nie będzie musiał dotykać terminalu płatniczego. Od teraz we wszystkich Żabkach to kasjer wprowadzi na kasie kod, jaki klient otrzymał SMS-em – wystarczy, że przekaże go sprzedawcy – mówi Przemysław Tomaszewski, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług w firmie Żabka Polska.

Do tej pory to klienci wpisywali do terminala kod odbioru zamówienia. PIN wysyłany jest na numer telefonu podany przez odbiorcę. Żabka zaznacza, że przekazanie kodu kasjerowi jest wolne od ryzyka. Otrzymany ciąg znaków jest jednorazowy i służy tylko do odbioru paczki w danym momencie.

- Obserwujemy stały trend wzrostu popularności odbioru przesyłek Poczty Polskiej w sklepach Żabka, dlatego (...) podjęliśmy szereg działań zmierzających do zapewnienia naszym klientom bezpieczeństwa odbioru przesyłek. Zmiana procesu odbioru przesyłki poprzez podanie kodu odbioru przez odbiorcę, bez konieczności jego wprowadzania na terminalu płatniczym, jest kolejnym elementem doskonalenia rozwiązań, których celem jest zapewnienie klientom komfortu bezdotykowego odbioru przesyłek, co jest szczególnie ważne w okresie pandemii – komentuje Rafał Makowski, menedżer rozwoju sieci punktów dystrybucji usług w Poczcie Polskiej.

Źródło:

DF