Wójt gminy Zbuczyn w radzie nadzorczej PGE

Minister energii Krzysztof Tchórzewski powołał Tomasza Hapunowicza, wójta gminy Zbuczyn, w skład rady nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej.

Zarząd PGE poinformował, że wczoraj otrzymał oświadczenie ministra energii, który reprezentuje Skarb Państwa w spółce. Przypomnijmy, że Skarb Państwa jest jedynym dużym akcjonariuszem PGE, kontrolującym 58,38 proc. akcji spółki.

- Spółka otrzymała oświadczenie ministra energii (reprezentującego Skarb Państwa) o powołaniu pana Tomasza Hapunowicza do składu rady nadzorczej spółki z dniem 9 stycznia 2018 r. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone stosownie do § 20 ust. 5 Statutu Spółki, który przyznaje Skarbowi Państwa prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej PGE w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi spółki – czytamy w komunikacie.

Jak czytamy w dokumencie, Tomasz Hapunowicz jest absolwentem wydziału humanistycznego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz podyplomowych studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. 38-letni polityk od roku 2010 pełni funkcję wójta gminy Zbuczyn, w wyborach kandydował z komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość (w 2010 r. zdobył 58 proc., a w 2014 r. 73 proc. głosów).

Gmina Zbuczyn leży w powiecie siedleckim w województwie mazowieckim. Z gminy tej pochodzi minister energii Krzysztof Tchórzewski, który nieprzerwanie od 2005 r. jest posłem z okręgu wyborczego nr 18, obejmującego m.in. powiat siedlecki.

Od listopada 2016 r. Tomasz Hapunowicz jest członkiem rady nadzorczej Torpolu, którego głównym akcjonariuszem jest kontrolowane przez ministerstwo energii Towarzystwo Finansowe Silesia. W szeregach rady nadzorczej PGE Harpunowicz zastąpi wiceprezydenta Siedlec Jarosława Głowackiego, który pod koniec grudnia złożył rezygnację.

Jak informuje strona internetowa gminy Zbuczyn, nowy członek rady nadzorczej PGE w 2010 r. pracował na stanowisku głównego specjalisty ds. zarządzania funduszami w gminie Sabnie. „Członek wielu organizacji pozarządowych działających w obszarach kultury, edukacji, sportu, rozwoju przedsiębiorczości. Autor kilkudziesięciu projektów dofinansowanych z pieniędzy unijnych” – czytamy dalej. W 2016 r. Tomasz Hapunowicz znalazł się w dziesięcioosobowym finale organizowanego przez TVP plebiscytu "Wójt roku"

Po powołaniu Tomasza Hapunowicza, rada nadzorcza PGE liczy siedem osób. Przewodniczącą jest Anna Kowalik. W skład RN wchodzą także Artur Składanek, Grzegorz Kuczyński, Witold Kozłowski, Mieczysław Sawaryn i Janina Goss, o której głośno było w związku z pożyczką, której udzieliła Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Polska Grupa Energetyczna jest jedną z największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jej kapitalizacja przekracza 23 miliardy złotych. Więcej warte są tylko również kontrolowane przez państwo PKO BP (56,3 mld zł), PKN Orlen (45,7 mld zł), PZU (38,5 mld zł), PGNiG (36,2 mld zł) oraz Pekao (35 mld zł), a także największa prywatna spółka w WIG20 czyli BZ WBK (39,9 mld zł).

MŻ