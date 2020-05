Wenezuela pozwała Bank Anglii. Chodzi o złoto

Władze Wenezueli przed londyńskim sądem dochodzą swoich roszczeń wobec Banku Anglii, który nie chce wydać reżimowi Nicolasa Maduro zdeponowanego tam złota.

Jak informują agencja Reuters oraz BBC, w ubiegłym tygodniu przedstawiciele wenezuelskich władz złożyli w londyńskim sądzie dokumenty, w myśl których domagają się od Banku Anglii wydania zdeponowanych tam 31 ton złota. Środki ze sprzedaży kruszcu rząd w Caracas chciałby przeznaczyć na walkę z koronawirusem.

Spór Wenezueli z Bankiem Anglii zaczął się na długo przed wybuchem pandemii. Sprawa ma związek z nieuznawaniem przez 50 państw, w tym Wielką Brytanię, USA i państwa UE (również Polskę), reżimu Nicolasa Maduro za legalne władze południowoamerykańskiego kraju. Poparcie zachodnich stolic ma lider opozycji Juan Guaido, który w 2019 r. ogłosił się urzędującym prezydentem Wenezueli.

W 2019 r. Bloomberg donosił, że postawa Banku Anglii ma bezpośredni związek z prośbą administracji Donalda Trumpa o wstrzymanie wydania wenezuelskiego złota, na którą Brytyjczycy przystali.

Według danych World Gold Council, wenezuelskie rezerwy złota opiewają na 161 ton. W ostatnich latach wielokrotnie spekulowano, że władze pogrążonego w zapaści gospodarczej kraju sprzedają lub pożyczają kruszec, aby pozyskać dolary. Potrzeby nasiliły się w ostatnich tygodniach, ponieważ za lwią część dolarowych przychodów Wenezueli odpowiada ropa naftowa.

Na początku maja Bloomberg informował o lotach z Wenezueli do Iranu, w trakcie których miało dojść do transferu ok. ton złota, w zamian za które Teheran miał zapłacić pół miliarda dolarów. Oba kraje są objęte sankcjami przez USA, przez co mają utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania.

Polskie złoto również w Banku Anglii

Bank Anglii pełni rolę „magazyniera” rezerw złota wielu państw, w tym Polski. Po przeprowadzonej w ubiegłym roku repatriacji 100 ton metalu oraz wzmożonych zakupach podjętych przez NBP, w Wielkiej Brytanii znajduje się 129 ton polskiego złota.

Jak podkreśla sam Bank Anglii, łącznie w jego skarbcu spoczywa 400 000 sztabek złota. Nie podano, czy wszystkie spełniają standardy LBMA – gdyby tak było, wówczas waga tego złota wynosiłaby od 4400 do 5200 ton. Brytyjski bank centralny podkreśla jednak, że więcej złota przechowywane jest tylko w jednym miejscu na świecie – w nowojorskim oddziale Rezerwy Federalnej.

Michał Żuławiński