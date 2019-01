Trump ponownie grozi stanem wyjątkowym

Prezydent USA Donald Trump ponownie zagroził w środę, przed kolejną rundą negocjacji z przedstawicielami Izby Reprezentantów i Senatu, wprowadzeniem stanu wyjątkowego, jeśli Kongres nie wyasygnuje pieniędzy na budowę muru na granicy z Meksykiem - podaje "The Hill".

Trump powiedział też, że ma "absolutne prawo" do wprowadzenia stanu wyjątkowego i zrobi to, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Demokratami w obu izbach Kongresu w sprawie przyznania 5,7 mld dol. na budowę tego muru.

"The Hill" wyjaśnia, że eksperci prawni nie są zgodni co do tego, czy prezydent w takiej sytuacji może wprowadzić stan wyjątkowy.

Nieco później, po spotkaniu z Republikanami z Kongresu Trump powtórzył, że jest gotów "utrzymać zawieszenie rządu, by osiągnąć swe cele". Podkreślił, że ma "kolosalne poparcie" swej partii w sprawach dotyczących "bezpieczeństwa granicy".

Prezydent już wcześniej groził wprowadzeniem stanu wyjątkowego, a w piątek powiedział, że może utrzymać częściowe zawieszenie funkcjonowania rządu federalnego (shutdown) "przez miesiące, a nawet lata". Shutdown jest konsekwencją sporu między Białym Domem a Kongresem o finansowanie muru.

Trump zerwał w środę kolejną rundą negocjacji z demokratycznymi przedstawicielami Izby Reprezentantów i Senatu ws. zawieszenia rządu i sfinansowania muru na granicy z Meksykiem i wyszedł ze spotkania. Powiedział dziennikarzom, że rozmowy były "totalną stratą czasu".

We wtorek, w porze największej oglądalności telewizyjnej Trump straszył Amerykanów przestępczością, której przyczyną jest napływ ludzi przez południową granicę.

"Wszyscy Amerykanie cierpią z powodu nielegalnej migracji. Uchodźcy dopuszczają się morderstw na naszych obywatelach. Zginie jeszcze więcej Amerykanów, jeśli nie zaczniemy działać. Ile jeszcze amerykańskiej krwi musi się przelać, zanim Kongres zrobi to, co powinien zrobić?" - powiedział.

Shutdown trwa od 22 grudnia. Wówczas to Senat nie zdołał zagłosować nad prowizorium budżetowym, gdyż Republikanie nie mieli szans na przeforsowanie ustawy przewidującej środki na budowę muru. (PAP)

fit/ mc/