Klienci Citi Handlowy skarżą się na problemy z kodami autoryzacyjnymi niezbędnymi do potwierdzenia dokonywanych w internecie transakcji. O utrudnieniach informuje również infolinia banku.

– Nie działają dziś SMS autoryzacyjne Citi (w moim przypadku 3D Secure do karty, nie wiem, czy inne też), warto o tym umieścić informację, dzisiaj niektóre sklepy internetowe mają promocje... Po połączeniu się z infolinią Citi od razu uzyskuje się informację, że „występują opóźnienia” (co jest kłamstwem, gdyż SMS w ogóle nie dochodzi) – napisał do nas na adrespo godz. 16:00 jeden z czytelników, pan Mateusz.

Bank potwierdza występowanie problemów na infolinii. "Informujemy, że mogą występować opóźnienia w otrzymywaniu SMS-ów z kodami autoryzacyjnymi" - słychać po połączeniu z automatem banku. Towarzyszy mu zapewnienie, że bank pracuje nad jak najszybszym usunięciem awarii.

MW