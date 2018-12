Polska opieka psychiatryczna na szarym końcu UE

Polska jest jednym z krajów o najniższej liczbie lekarzy psychiatrów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Tylko w Bułgarii liczba ta jest niższa i wynosi 8.

W 2016 roku w Unii Europejskiej pracowało około 90 tys. psychiatrów, co oznacza wzrost o ok. 4 tys. lekarzy tej specjalizacji od 2011 roku. Niemcy, Finlandia, Szwecja, Grecja, Francja, Holandia i Litwa to kraje o największej liczbie psychiatrów na 100 tys. mieszkańców.

Polska, podobnie jak Bułgaria, Malta i Hiszpania, znalazła się na końcu listy. W kraju nad Wisłą przypada 9 lekarzy psychiatrów na 100 tys. mieszkańców, a w Bułgarii 8.

Dane Eurostatu są dla Polski alarmujące szczególnie, jeśli zwróci się uwagę na liczbę dni absencji chorobowej z powodu zaburzeń psychicznych. Według nowych statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2017 rok, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowały 19 357,3 tys. dni absencji chorobowej, średnia długość zaświadczenia lekarskiego trwała 17,5 dnia. Dłużej na zwolnieniach przebywały kobiety – 11 696,6 tys. dni, podczas gdy mężczyźni 7 646,0 tys. (w 14,7 tys. nie ustalono płci).

WSZ