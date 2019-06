Konsorcjum Ursus Bus złożyło część dokumentów do NCBiR

Konsorcjum Ursus Bus złożyło do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) część dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w postępowaniu dotyczącym projektu bezemisyjnego transportu publicznego - poinformował Ursus w komunikacie.

Spółka podała, że NCBiR nie uwzględnił wniosku Ursus Bus o przedłużenie do 29 czerwca terminu na dostarczenie, wymaganych do umowy B+R, dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz pozostałych wymaganych informacji.

Oferta Ursus Bus została wybrana do realizacji projektu opracowania i dostawy do 1.078 bezemisyjnych autobusów do 2023 roku. Wartość fazy badawczo-rozwojowej to 22,35 mln zł, a fazy wdrożeniowej to 2,514 mld zł netto. W konsorcjum oprócz Ursus Bus, jest też m.in. Ursus.

Ursus ma problemy finansowe i zarząd spółki prowadzi obecnie restrukturyzację. Zobowiązania Ursusa wynoszą około 150 mln zł.

W listopadzie 2018 roku Sąd Rejonowy w Lublinie wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Ursusa

Spółka złożyła w sądzie plan restrukturyzacyjny i chciałaby zawrzeć układ z wierzycielami.

