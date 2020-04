Impas w PGG trwa. Górnicy nie dogadali się z ministrem Sasinem

Wtorkowe spotkanie ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i związkowców Polskiej Grupy Górniczej nie przyniosło rozwiązania płacowego impasu. Z relacji wynika, iż obie strony nie chcą ustąpić ani na krok.

- Związkowcy odrzucili propozycję zarządu, Sasin odrzucił postulaty związkowców - poinformował na Twitterze Janusz Piechociński, były wicepremier. Oznacza to zatem fiasko spotkania, które miało rozwiązać problem cięcia płac w Polskiej Grupie Górniczej.

PGG: związkowcy odrzucili propozycję zarządu.

Do czwartku związkowcy mają jeszcze raz przedyskutować złożoną przez zarząd propozycję czasowego zmniejszenia wydobycia, czasu pracy i wynagrodzeń o 20 proc. Po spotkaniu, które odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie, ani strona związkowa ani Ministerstwo Aktywów Państwowych nie wydały dotąd oficjalnego komunikatu - informuje agencja PAP.

Jak nieoficjalnie powiedział PAP jeden z liderów górniczych central, związkowcy nie będą oficjalnie komentować przebiegu spotkania do czasu wypracowania stanowiska w tej sprawie - ma to nastąpić podczas zaplanowanych na środę i czwartek spotkań - zarówno w ramach poszczególnych central, jak i w gronie szefów wiodących związków. Później powinno dojść do kolejnego spotkania z zarządem PGG.

"W środę zamierzamy spotkać się, żeby przedyskutować sytuację, kolejne spotkanie prawdopodobnie odbędzie się w czwartek. W zależności od efektów tych dyskusji zdecydujemy, co dalej" - powiedział rozmówca PAP, podkreślając, że związkowcy zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji PGG, jednak propozycję 20-procentowej redukcji wynagrodzeń na trzy miesiące wciąż uważają za zbyt radykalną.

Cięcie z ukrytą podwyżką

PGG już wcześniej miała poważne problemy z rentownością, mimo to jeszcze w lutym przepchnięto 6-proc. podwyżki dla górników. Zbiegła się ona zresztą z informacją o stracie PGG za 2019 rok i problemami z rosnącymi zwałami polskiego węgla (efekt m.in. wysokich kosztów wydobycia). Wówczas jednak ani zarząd, ani ministerstwo, ani tym bardziej górnicy (ci żądali nawet 12 proc.) nie widzieli problemu, by pensje podnieść. Kwiecień przyniósł jednak refleksję, sytuacja spółki jest bowiem coraz trudniejsza. Receptą na problem miało być obniżenie produkcji.

- Polska Grupa Górnicza może zanotować ponad 700 mln zł straty w trzy miesiące, jeśli nie zostaną podjęte działania osłonowe - poinformował przed tygodniem Tomasz Rogala, prezes PGG. Zarząd wyszedł tym samym z propozycją tymczasowego obcięcia jednego dnia pracy i obniżki pensji o 20 proc. Konieczność działań oszczędnościowych tłumaczono koronawirusem (i spadkiem popytu na węgiel z tym związanym), jednak każdy z głową na karku wie, że pandemia tylko pogłębiła i tak już poważne problemy PGG.

Padła groźba upadłości

Co ciekawe, powagę sytuacji na pozór zrozumieli związkowcy, którzy zgodzili się na nominalne cięcie płacy. Według ich propozycji tydzień pracy także miał być czterodniowy, za postojowy dzień mieli jednak - i tutaj znalazł się haczyk - otrzymywać 60 proc. wynagrodzenia. Realnie więc otrzymaliby podwyżkę za godzinę pracy, zaś propozycja zarządu zakładała neutralność w tej kwestii. Porozumienia nie udało się osiągnąć. Zarząd argumentował, że propozycja górników jest nieakceptowalna, bo nie przyniesie oszczędności , górnicy odpowiadali, że propozycja zarządu zbyt mocno uderza w ich portfele. Obie strony okopały się na swoich pozycjach i powstał płacowy impas.

Podobnie jak na początku roku zwrócono się więc do wyższej instancji, czyli ministra Sasina. Niestety, z relacji wynika, że efekt wtorkowych rozmów był podobny. Zarząd obstawał przy swoim, związkowcy przy swoim. Nie obyło się jednak bez ostrych słów. Daria Klimza z TOK.fm informuje, że Jacek Sasin miał zagrozić, iż jeżeli związkowcy nie przystaną na propozycję zarządu dotyczącą 20 proc. cięcia pracy i płacy, to alternatywą będzie wniosek o upadłość PGG. To jednak niepotwierdzona oficjalnie informacja.

Przypomnijmy, że na Bankier.pl pisaliśmy przed dwoma tygodniami o pomyśle ratowania górnictwa przez energetykę. Zakładał on przejęcie rentownych kopalń należących do PGG przez np. PGE i zamkniecie reszty. Pomysł nie wyszedł z obszaru plotek, patrząc jednak na opór związkowców w kwestii awaryjnego cięcia produkcji (i adekwatnego do niego cięcia płac), wydaje się, że choćby poruszenie przez rząd tematu zamknięcia jakiejkolwiek kopalni byłoby nie do zaakceptowania przez tzw. stronę społeczną.

Docenić należy jednak, że rząd w końcu dostrzegł, że nie może wiecznie zgadzać się na postulaty związkowców. Jest tutaj jednak i bardzo poważne "ale". Decyzję o podwyżkach w lutym, gdy sytuacja sektora węglowego już była ciężka, można uznać za skrajną nieodpowiedzialność. Teraz zaś nie wspomina się nawet o cofnięciu tamtych zmian. Jest proponowana nominalna obniża pensji, ale idąca i za adekwatną redukcją dni pracy. Widać zatem, że rząd wciąż boi się iść na otwartą wojnę z górnikami i do rozpoczęcia ewentualniej skutecznej terapii sektora wciąż daleko. A przecież rzucanie przez ministra groźby upadłości to najlepszy dowód, że sytuacja jest poważna.

