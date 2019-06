Danone rozdał pracownikom po bezpłatnej akcji

Aby zmotywować pracowników i podkreślić ich wpływ na rozwój firmy, Danone przekazał każdemu pracownikowi po jednej bezpłatnej akcji spółki.

Jak podaje serwis dlahandlu.pl, Danone rozdał pracownikom akcje w ramach programu "One Person, One Voice, One Share". Polska jest jednym z pierwszych krajów, gdzie taki benefit został wprowadzony. Dodatkowo spółka proponuje możliwość zakupu kolejnych akcji na preferencyjnych warunkach.

Obecna szacunkowa wartość jednej akcji wynosi obecnie około 240 zł. Trafiły one do zatrudnionych, których staż pracy przekracza rok. "Poza coroczną dywidendą i prawem do głosowania podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy, nowi udziałowcy mogą również liczyć na dodatkowy przywilej w postaci kwoty brutto doliczonej do dochodu, która pozwoli pokryć koszty obowiązkowych podatków wynikających z przyznania akcji. Pracownicy pozostaną właścicielami swojej akcji przez cały okres zatrudnienia, a z chwilą odejścia z firmy jej wartość zostanie im wypłacona" - czytamy w serwisie.

Danone nie pierwszy pochwalił się takim programem. Między innymi nabycie akcji na preferencyjnych warunkach oferuje Amazon w Stanach Zjednoczonych, choć pracownicy w Polsce również o to od lat walczą. "Pracownicy Amazon mają możliwość zostania właścicielami Spółki poprzez przyznanie i nabycie praw do warunkowych jednostek udziałowych. RSU stanowią kluczowy element naszej starannie zaprojektowanej filozofii pełnego wynagrodzenia, której celem jest pomoc w zakresie przyciągania, motywowania i zatrzymywania pracowników najwyższego kalibru, takich jak Ty" podaje Amazon na swojej stronie internetowej.

