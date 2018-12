Tym żyli komentatorzy na Bankier.pl [8-14.12.2018 r.]

Czytelnicy Bankier.pl zdecydowanie żyli w tym tygodniu tematami związanymi z branżą energetyczną – podwyżki cen, których nie będzie, emisja CO2, absurdalne wypowiedzi ministra Tchórzewskiego zbierały największą uwagę komentatorów. Najaktywniejszy zarejestrowany czytelnik Bankier.pl w ciągu ostatniego tygodnia umieścił aż 95 komentarzy.

Wprawdzie najpopularniejszym tekstem czytanym na portalu Bankier.pl w mijającym tygodniu był artykuł o megaawarii w polskich bankach, to jednak wśród zarejestrowanych użytkowników znacznie więcej komentarzy zbudziła tematyka podwyżek cen energii i pokrewna. Adam Torchała opisywał brnące w coraz większe absurdy wypowiedzi ministra Tchórzewskiego, który ostatecznie wycofał się z wycofywania, ale niemal 60 komentarzy zebrał artykuł, w który prezentowaliśmy obietnicę premiera Morawieckiego, że nie będzie podwyżek cen energii.

Jednak najgoręcej oceniane komentarze naszych czytelników znalazły się pod artykułem, w którym prezentowaliśmy kraje emitujące najwięcej CO2. Komentarzem, który zebrał najwięcej polubień była wypowiedź użytkownika o nicku „artur17”, który prostował nieścisłość swojego przedmówcy w kwestii tabelki zamieszczonej w tekście. Niewiele mniejsze poparcie zebrał kolejny komentarz tego samego czytelnika, krytyczny wobec polityki klimatycznej: „Wykończymy polski przemysł w imię chorych europejskich idei, a stal, cement, ciężka chemia będą sprowadzane z Indii, Chin, Ukrainy. Łączna emisja co2 wzrośnie kilkukrotnie, ale Junker, Tusk, Macron, Schetyna spełnią swoje chore wizje.”. Jednocześnie komentarz ten otrzymał 39 łapek w dół.

Na trzecim miejscu podium w rankingu komentarzy o największym poparciu znalazł się jeszcze jeden komentarz dot. tematyki energetycznej. Komentarz o treści: „W Wenezueli tak samo się zaczynało. Wszystkie obietnice i ciągnięte z tego procenty do przytulenia miała pokryć spółka petrochemiczna. Ale nawet taką spółkę komuniści potrafili wykończyć i rozkraść a co dopiero będzie z naszą energetyką. P.S. Proszę aby nikt nie mówił, że prawica jest przy władzy. To lewica jak w Wenezueli.” został zamieszczony przez forumowicza „jes” w tekście o absurdach polskiej energetyki i zebrał 127 łapek w górę.

Na przeciwległym krańcu ocen czytelników znalazł się komentarz będący w opozycji do wypowiedzi „artura17” na temat polskiego przemysłu. Forumowicz „search” pisał do przedmówcy: „Proponuje ci przeprowadzic sie gdzies blisko smietnika komunalnego, bedziesz miesz wszystko tanio. Nie rozumie ludzi co nie mysla o swoim zdrowiu i chca mieszkac w smierdzacym i brudnym kraju. No i rzeczywiscie Schetyna i Tusk to tacy wplywowi ludzie ze decyduja o emisji CO2. Gdzie to uslyszales , pewnie w TVP”, czy jednak nie zaskarbił sobie zrozumienia innych czytelników i dostał 177 łapek w dół. Komentarz ten jednocześnie poparło 45 użytkowników.

Kolejny w rankingu najbardziej krytycznych komentarzy znalazł się pod tekstem o rosnącej liczbie mieszkańców Czech. Komentarz czytelnika o nicku „specjalnie_zarejestrowany2” o treści „Za to my mamy najlepszą cebule na świecie, autobusy na węgiel i 100 nowych podatków.” Zebrał 106 łapek w dół, ale jednocześnie dostał 116 łapek w górę, więc ostateczna jego ocena powinna być pozytywna.

Najpłodniejszym komentatorem artykułów publikowanych mijającym tygodniu w Bankier.pl był czytelnik „h-b”, który zamieścił 95 komentarzy. W poprzednim rankingu zajął on drugie miejsce z 89 komentarzami. Kolejne miejsca w rankingu pod względem liczby komentarzy zajęli użytkownicy „jes” (76 komentarzy, 6 miejsce tydzień wcześniej) i „silvio_gesell” (64 komentarze, 1 miejsce w poprzednim rankingu).

Użytkownicy z największą liczbą komentarzy Login Liczba komentarzy h-b 95 jes 76 silvio_gesell 64 janek43 44 grzegorzkubik 44 pull_up_terrain_ahead 43 trooper 37 karbinadel 37 open_mind 36

Ciekawie wygląda ranking użytkowników, których komentarze były najlepiej oceniane. Podobnie, jak we wcześniejszym podsumowaniu tygodnia, zwycięzca tego rankingu został użytkownik „h-b”, ale liczba lajków netto (różnica pomiędzy plusami a minusami jego komentarzy) wynosiła aż 1327, czyli była ponad dwukrotnie większa, niż we wcześniejszym rankingu. Kolejne miejsca na podium zajęli czytelnicy, którzy w poprzednim rankingu na podium nie weszli – czytelnik „jes” zdobył 682 polubienia netto, a „karbinadel” 625 lajków netto.

Użytkownicy z największą liczbą polubień komentarzy("netto") Login Liczba polubień komentarzy h-b 1327 jes 682 karbinadel 625 open_mind 436 artur17 359 pull_up_terrain_ahead 320 trooper 265 grzegorzkubik 263 dziki_losos 230 piotrde 229

Identycznie wygląda podium jeśli chodzi o najbardziej lubiane komentarze użytkowników, bez odliczania łapek w dół. Natomiast najbardziej krytyczne oceny zebrały komentarze użytkowników o nickach „janek43” (758 dislajków), „grzegorzkubik” (721 łapek w dół) i „trooper” (699 znielubień). Tym razem, inaczej niż tydzień temu, wśród najbardziej krytykowanych komentatorów nie znaleźli się ci, którzy okupują podium najbardziej lubianych komentarzy, choć wciąż wchodzą oni do pierwszej dziesiątki w tym rankingu.

