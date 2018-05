Ciech kupi 75 proc. udziałów w spółce Proplan Plant Protection za 33,5 mln euro

Ciech zawarł umowę zobowiązującą do nabycia 75 proc. udziałów w hiszpańskiej spółce Proplan Plant Protection za prawie 33,5 mln euro - podał Ciech w komunikacie. Spółka ma także umowę przewidującą opcję kupna pozostałych udziałów Proplanu.

Jak podał Ciech, Propolan posiada ponad 25-letnie doświadczenie na rynku środków ochrony roślin, specjalizuje się w rejestracji, produkcji i dystrybucji fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu. Zajmuje się produkcją i sprzedażą generycznych środków ochrony roślin.

Propolan prowadzi swoją działalność na rynku europejskim, głównie w Hiszpanii oraz na innych kontynentach: głównie w Australii i Afryce. Planuje także ekspansję na rynki Ameryki Południowej.

Ciech podał, że przychody Proplan za 2017 rok wyniosły ok. 16 mln euro, przy wysokiej rentowności operacyjnej (marża EBITDA powyżej 20 proc.).

Proplan posiada portfel ponad 120 rejestracji produktowych. Jednocześnie pracuje nad uzyskaniem nowych rejestracji na 5 kontynentach. W 2018 roku ma poszerzyć portfel o 18 nowych produktów.

"Zarząd spółki zdecydował się na zawarcie transakcji w związku z planami rozwoju grupy Ciech w ramach obszaru chemii ochrony roślin. W ocenie spółki, transakcja pozwoli na osiągnięcie synergii między grupą Ciech a Proplan. Realizacja transakcji znacząco rozszerzy portfolio produktowe grupy Ciech w obszarze chemii ochrony roślin oraz pozwoli na dywersyfikację geograficzną tej działalności" - podał Ciech w komunikacie.

Spółka podała w komunikacie prasowym, że przejmując kontrolę nad Proplanem zyskuje dostęp do nowych rynków zbytu, przejmuje portfel substancji aktywnych i ponad 120 rejestracji produktów, a także pakiet toczących się procesów rejestracji, dzięki czemu znacząco zwiększy swoją ofertę i geograficzny zasięg działania, zwiększa swoją atrakcyjność w poszukiwaniu partnerów w procesie pozyskiwania praw do nowych substancji oraz rejestracji produktów na nowych rynkach.

"Jednym z naszych kluczowych wyzwań jest dywersyfikacja biznesu grupy Ciech, opartego w znacznej części na sodzie. Dzięki realizacji strategii przygotowanej wspólnie z naszym właścicielem – Kulczyk Investments – w ciągu ostatnich trzech lat nasze udziały w polskim rynku środków ochrony roślin wzrosły o ponad 40 proc., ale zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój organiczny w tym biznesie przynosi efekty dopiero w perspektywie długookresowej. Dlatego, chcąc przyspieszyć proces rozbudowy naszego biznesu AGRO, uważnie analizowaliśmy otoczenie szukając podmiotu, którego atutem jest wiedza i doświadczenie, podparte świetnymi wynikami finansowymi. Proplan to spółka, w której największą wartością jest własność intelektualna oraz obecność na wielu atrakcyjnych rynkach na trzech kontynentach. Zakup tej spółki wzbogaci ofertę produktową oraz poszerzy działalność grupy Ciech w obszarze środków ochrony roślin na rynkach, na których nie byliśmy dotychczas obecni" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Ciechu Maciej Tybura.

Zamknięcie transakcji planowane jest w terminie pomiędzy 2 lipca a 31 lipca 2018 r. po spełnieniu przez sprzedających określonych standardowych warunków. Cena nabycia udziałów wyniesie 33,46 mln euro. Płatność kwoty odpowiadającej 10 proc. ceny nabycia udziałów zostanie odroczona i będzie następować w równych ratach w terminie od 2019 do 2022 roku.

Ponadto, Ciech poinformował, że zawarł umowę wspólników dotyczącą m.in. nabycia pozostałych 25 proc. udziałów w kapitale zakładowym Proplan, która wejdzie w życie po zamknięciu transakcji. Umowa ta przewiduje opcję kupna przez spółkę (opcja call) i sprzedaży przez wspólnika Proplan (opcja put) dodatkowych udziałów Proplan.

"Opcje call i put mogą zostać zrealizowane, gdy zostaną zakończone określone postępowania dotyczące dodatkowych udziałów Proplan i w zależności od terminu i wyniku tych postępowań, spółka przejmie całość, część lub żadne z pozostałych udziałów oraz, co do których spółka uzyska potwierdzenie, że są one wolne od jakichkolwiek roszczeń, obciążeń i praw osób trzecich. Cena sprzedaży dodatkowych udziałów Proplan w ramach opcji call i opcji put zostanie ustalona w oparciu o cenę udziałów Proplan określoną w transakcji"- napisano.

Rada nadzorcza Ciechu podjęła w poniedziałek uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie transakcji oraz na zawarcie umowy wspólników dotyczącą dodatkowych udziałów Proplan. (PAP Biznes)

