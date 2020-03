B. doradca Reagana: Panika zrujnuje gospodarkę

Wirus z Chin nie lubi ciepła i wilgoci. Niedługo będzie lato i pandemia się zakończy. Ludzie muszą zdać sobie sprawę, że ogólnoświatowa panika jest gorsza od tej choroby, że doprowadzi do rujnacji gospodarki - powiedział "Gazecie Polskiej" b. doradca prezydenta USA Ronalda Reagana dr Jack Wheeler.

Wheeler pytany, jak ocenia sytuację związaną z pandemią koronawirusa w Polsce, stwierdził, że w naszym kraju wydaje się ona opanowana. "Do tej pory odnotowano 18 zgonów (zmarły 22 osoby - o czterech ofiarach Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę - PAP), co przy statystykach z innych krajów jest niskim wynikiem. Nie macie powodów do paniki. Zachowajcie podstawowe środki ostrożności, jednak bez wstrzymywania życia publicznego" - ocenił.

Podkreślił, że faktem jest, iż grypa sezonowa, a konkretnie wirus grypy, który pojawia się każdej zimy, spowodował w USA w okresie od 1 października 2019 r. do 14 marca br. nawet 59 tys. zgonów.

"Co do koronawirusa,. Wiele osób ma koronawirusa, ale jego objawy są tak łagodne, że nikt ich nigdzie nie zgłasza" - ocenił.

"Po pierwsze oznacza to, że odsetek przypadków śmiertelnych jest znacznie mniejszy niż 5 proc. i nie wynosi nawet 1 proc. w skali ogólnoświatowej. Po drugie, coraz więcej osób ulega zarażeniu, któremu potem towarzyszy łagodny przebieg choroby. Tacy ludzie sami wyzdrowieją, tworząc tym samym masową odporność, która ochroni całą populację" - ocenił Wheeler.

Według niego wirus Covid-19, jak wszystkie tego typu wirusy, nie lubi ciepła i wilgoci. "Zima się skończyła, nastała wiosna, niedługo będzie lato i pandemia się zakończy. Ludzie muszą zdać sobie sprawę, że panika jest gorsza od choroby, że doprowadzi do rujnacji gospodarki. Powtarzam, że śmiertelność na koronawirusa jest znacznie mniejsza, niż podają to media" - ocenił.

Jack Wheeler w 1976 r. uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Karolinie Południowej. W tym samym roku napisał swoją pierwszą książkę "Poradnik poszukiwacza przygód". Organizuje i prowadzi unikalne ekspedycje w najdziksze zakątki świata, zwiedził blisko 200 krajów.

