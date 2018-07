Amerykańskie spółki miały zarobić 20 proc. więcej

Analitycy szacują, że spółki z indeksu S&P 500 mają za sobą kolejny udany kwartał. Roczna dynamika zysków spółek drugi raz z rzędu miała przekroczyć 20 proc. Największe oczekiwania budzą wyniki spółek energetycznych i materiałowych.

Według szacunków analityków zebranych przez FactSet zyski przypadające na indeks S&P 500 (tj. EPS) miały w drugim kwartale 2018 roku wzrosnąć o równe 20 proc. rdr. Kwartał wcześniej dynamika EPS-u dla indeksu S&P 500 wyniosła 24,8 proc., co było najlepszym wynikiem od ponad 7 lat. Przy czym FactSet dodaje, że oczekiwania analityków z reguły zaniżają faktyczną dynamikę EPS-u o 3,2 punktu procentowego. Zatem w praktyce należałoby spodziewać się wzrostu kompanijnych zysków o mniej więcej 23,2 proc. rdr.

Consensus EPS growth projections for S&P in q2 are ~20%... still growing strong after a stellar 23% in Q1

Tak silne przyspieszenie dynamiki zysków amerykańskich korporacji w 2018 roku zawdzięczamy przede wszystkim wzrostowi cen ropy naftowej. „Czarne złoto” kosztuje blisko 80 USD za baryłkę, podczas gdy rok temu było to ok. 50 USD. To właśnie po spółkach z sektora energetycznego analitycy spodziewają się EPS-u wyższego aż o 142,5 proc. niż przed rokiem. Silny wzrost rentowności oczekiwany jest też w branży materiałowej (spółki surowcowe i chemiczne), gdzie zysk na akcję miał zwiększyć się o 48,5 proc. Dobre wyniki dowieźć mają także firmy telekomunikacyjne, z oczekiwanym wzrostem EPS-u o 27,7 proc. rdr. Niewiele słabsze rezultaty mają dać spółki technologiczne (+24,6 proc. rdr).

Równie optymistyczne są prognozy na bieżący kwartał. W III kw. 2018 roku EPS dla indeksu S&P 500 ma się zwiększyć o 21,7 proc. rdr. A w całym roku indeks S&P 500 ma „zarobić” o 20,4 proc. więcej niż w 2017 i dostarczyć inwestorom prawie 161 USD. W roku 2019 EPS dla indeksu S&P 500 ma sięgnąć niemal 177 USD.

Nawet jeśli prognozy te się sprawdzą, to wciąż trudno mówić, aby amerykańskie akcje stanowiły jakąś inwestycyjną okazję. Na poziomie 2784 pkt (to poniedziałkowy kurs zamknięcia) indeks S&P 500 jest wyceniany na przeszło 17-krotność oczekiwanych tegorocznych zysków spółek. Bazując na prognozach EPS-u na rok 2019, relacja c/z maleje do 15,7. To wciąż nie jest mało – średni c/z bazujących na oczekiwanych zyskach za kolejne 12 miesięcy wynosi 14,3.

Przez poprzednie dwa lata hossy ceny akcji znacznie wyprzedziły faktyczny wzrost zysków amerykańskich spółek. Od pół roku mamy sytuację, gdy ceny akcji stoją w miejscu (lub wręcz lekko spadają), a korporacyjne wyniki gonią oczekiwania inwestorów. Pytanie tylko, jak długo znajdująca się w dziewiątym roku ekspansji gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie jeszcze w stanie rosnąć na tyle szybko, aby spółki z S&P 500 mogły utrzymać 20-procentową dynamikę zysków.

