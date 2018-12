Najpopularniejsze artykuły 2018 roku na Bankier.pl

Andrzej Sapkowski domaga się od CD Projektu zapłaty co najmniej 60 mln zł

Andrzej Sapkowski domaga się od CD Projektu zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a spółką - podał CD Projekt w komunikacie. Z wezwania do zapłaty wynika, że roszczenie opiewa na co najmniej 60 mln zł. O 11:45 akcje spółki tanieją o 1,6 proc.