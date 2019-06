Moody's obniżył rating Turcji

Agencja ratingowa Moody's obniżyła w piątek rating zdolności kredytowejTurcji z Ba3 do "śmieciowego" poziomu B1 z dalszą negatywną perspektywą. Wcześniej ub. r. Moody's obniżył rating tego kraju z Ba2 do Ba3 w sierpniu ub. r.

Obniżenie ratingu przez wynika z rosnącego ryzyka kryzysu bilansu płatniczego, co powoduje, że zwiększa się także zagrożenie niewypłacalności rządu. Ryzyka te w pewnym stopniu równoważy duża, zdywersyfikowana gospodarką i wciąż umiarkowany poziom długu publicznego - napisano w komunikacie. Zdaniem agencji stały spadek zaufania inwestorów w coraz większym stopniu przeważa nad pozytywnymi zjawiskami, takimi jak niski poziom zadłużenia publicznego.

Moody's ocenił, że gospodarka turecka zagrożona jest "dłuższym okresem niestabilności ekonomicznej i finansowej" do czego przyczynia się też niski poziom rezerw walutowych. Wskazano, ze podejmowane przez rząd posunięcia skupiają się na uzyskaniu krótkookresowych i doraźnych korzyści ze szkodą dla stabilizacji gospodarki i jej odporności na zewnętrzne zagrożenia. Zaliczono do nich m. in. spór z USA wokół zakupu rosyjskiego systemu rakietowego S-400, który grozi zastosowaniem przez Waszyngton sankcji.

Tureckie ministerstwo skarbu i finansów oceniło, że ostatnia decyzja jest nieusprawiedliwiona i sprzeczna z wynikami tureckiej gospodarki. "Decyzja nie jest zgodna z podstawowymi wskaźnikami tureckiej gospodarki i stawia pod znakiem zapytania obiektywizm i bezstronność analiz tej instytucji" - głosi oświadczenie ministerstwa.

W oświadczeniu znalazło się zestawienie wskaźników tureckiej gospodarki ze wskaźnikami gospodarek innych tzw. krajów wschodzących. Ministerstwo powołało się m. in. na spadającą inflację i wzrastające dochody z turystyki. "Ze smutkiem widzimy, że te bardzo pozytywne zjawiska zostały zignorowane" - czytamy w oświadczeniu. (PAP)

jm/