Cyfrowy Polsat nie wypłaci dywidendy z zysku za '17

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali, zgodnie z rekomendacją zarządu, o niewypłacaniu dywidendy z zysku osiągniętego w 2017 roku i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk spółki w 2017 roku wyniósł 605,9 mln zł.

W listopadzie 2016 roku grupa przyjęła politykę dywidendową, która zakłada m. in. wypłatę dywidendy w przedziale kwotowym od 200 mln zł do 400 mln zł, jeżeli relacja zadłużenia netto grupy do skonsolidowanego wyniku EBITDA mieści się w przedziale 2,5x - 3,2x.

Z zysku za 2016 rok spółka wypłaciła łącznie 204,65 mln zł dywidendy, czyli 0,32 zł na akcję.(PAP Biznes)

gor/