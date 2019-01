"500 plus" a PIT za 2018 rok

Czy rodzic pobierający świadczenie z programu "500 plus" musi rozliczać się z niego w rocznym zeznaniu podatkowym PIT? Czy przez 500 zł na dziecko przepada ulga prorodzinna? Czy pobierając świadczenie małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie? Odpowiadamy na najczęstsze pytania związane z rozliczeniem "500 plus" w rocznym zeznaniu PIT.

Już ponad 2 lata na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2018.2134 t.j.) działa Program „Rodzina 500+”. Program ten przyznaje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka aż do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie. Kwota jest przyznawana na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny, a jeżeli miesięczny dochód nie przekracza 800 zł, również na pierwsze dziecko. Ponadto jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, „500+” przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Zwolnienie z opodatkowania. Kto nie musi składać PIT-u?

Osoby, które pobierają powyższe świadczenie, nie otrzymają odrębnej informacji na formularzu PIT, są także zwolnione z uwzględnienia kwoty „500+” w rocznym zeznaniu PIT za 2018 r. W rocznym-zeznaniu podatkowym podatnicy zobowiązani są wykazać źródła swoich dochodów, pomijają przy tym świadczenie wychowawcze. W związku z tym osoby, których dochód w poprzednim roku podatkowym stanowiło tylko świadczenie „500+", nie muszą w ogóle składać rocznego zeznania podatkowego.

Podatnicy-rodzice posiadający na swoim utrzymaniu dzieci mogą skorzystać nie tylko ze świadczenia "500+", ale również z innych dopuszczalnych przez prawo możliwości obniżenia podatku. W szczególności zaś korzystanie z programu „Rodzina 500+” nie ogranicza prawa do skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci - tak zwanej ulgi prorodzinnej.

Podatnicy będący rodzicami lub opiekunami dzieci, osiągający zbyt niski dochód albo posiadający większą liczbę dzieci, przez co nie wykorzystują pełnej kwoty ulgi prorodzinnej w składanym przez siebie rocznym zeznaniu PIT, mogą złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej części ulgi, o ile spełniają pozostałe warunki do jej uzyskania. Mając na uwadze to, że z "500+" nie pobiera się składek ZUS i zdrowotnych, kwota świadczenia nie może przyczynić się do wyższego zwrotu ulgi podatkowej. Należy natomiast pamiętać o tym, że wysokość kwoty zwrotu podatku uzyskaną w danym roku podatkowym wlicza się do przychodu, co w niektórych sytuacjach w przypadku przekroczenia progów kwotowych może w konsekwencji doprowadzić do pozbawienia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym także świadczenia "500+".

Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem

Otrzymywanie świadczenia wychowawczego nie uniemożliwia rozliczenia się ze swoich przychodów wspólnie z małżonkiem, a także w charakterze o osoby samotnie wychowującej dzieci. Konieczne jest jednak spełnienie warunków określonych dla każdej z tych ulg i sposobów rozliczenia.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl