W tych spółkach OFE mają największe udziały

Otwarte Fundusze Emerytalne posiadają w swoich portfelach polskie akcje warte 142 mld zł. Kwota ta odpowiada mniej więcej 1/5 kapitalizacji krajowych spółek notowanych na rynku podstawowym, co świetnie obrazuje wagę OFE dla polskiego rynku kapitałowego. Postanowiliśmy sprawdzić, w których spółkach fundusze mają najwięcej do powiedzenia.



Na polskim rynku obecnych jest jedenaście Otwartych Funduszy Emerytalnych. Największym giełdowym portfelem dysponuje Nationale-Nederlanden OFE, która w swoim ręku skupia akcje warte przeszło 35 mld zł. Dodatkowo w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy portfel akcji polskich NN OFE urósł aż o 52,4 proc., co ma związek zarówno z zakupami, jak i ze wzrostem wartości samych akcji. Poziom 30 mld zł przekracza także portfel Aviva OFE, czyli zeszłorocznego lidera. Najmniejszym giełdowym OFE niezmiennie pozostaje Pekao, które posiada akcje warte łącznie 2,21 mld zł.

Miliardy te rozkładają się na akcje różnych spółek i w niektórych przypadkach dają funduszom możliwość wprowadzenia swoich osób do zarządu bądź rady nadzorczej. Na GPW notowanych jest także siedem spółek, w których OFE posiadają ponad 50 proc. udziałów. Oczywiście każdy fundusz ma swoje interesy, jednak łącznie skupiają one w swoich rękach ponad połowę akcji tych podmiotów. Nie są to oczywiście papiery giełdowych gigantów, lecz spółki z drugiej czy nawet trzeciej linii, w których zgromadzenie sporej ilości akcji wymaga mniejszych nakładów finansowych. Podmioty te mają pewne cechy wspólne. Przykładowo szóstka z nich od kilku lat niemal rok w rok wypłaca dywidendy, co z punktu widzenia inwestora długoterminowego - a takimi są OFE - jest sporą zaletą.

50 spółek z GPW z największym udziałem OFE w akcjonariacie Nazwa spółki Łączny udział OFE w kapitale zakładowym na koniec 2017 Liczba OFE w akcjonariacie spółki na koniec 2017 Łączny udział OFE w kapitale zakładowym na koniec 2016 Liczba OFE w akcjonariacie spółki na koniec 2016 Zmiana udziału rdr (pp) ELBUDOWA 79,39% 11 78,47% 12 0,93 KETY 72,77% 11 71,43% 12 1,34 FERRO 64,75% 6 64,75% 7 0 ROBYG 58,49% 10 58,99% 11 -0,51 ABPL 58,33% 8 52,52% 8 5,81 SANOK 54,98% 10 56,78% 11 -1,79 NOWAGALA 54,45% 5 59,37% 6 -4,92 LCCORP 49,43% 9 31,67% 7 17,76 INTERCARS 47,77% 11 47,84% 12 -0,07 ASSECOPOL 45,91% 11 45,22% 12 0,69 PKPCARGO 45,71% 11 43,40% 12 2,31 PCM 45,42% 6 42,48% 7 2,94 AGORA 42,20% 8 45,07% 8 -2,87 EMPERIA 40,58% 9 38,32% 9 2,26 COMP 40,10% 8 44,84% 10 -4,74 COMARCH 39,90% 8 36,12% 7 3,78 ALUMETAL 39,48% 8 34,26% 9 5,23 ORBIS 38,84% 11 38,70% 11 0,14 NEWAG 38,41% 10 38,33% 10 0,08 KOGENERA 37,96% 9 38,98% 10 -1,02 DECORA 37,30% 6 32,37% 6 4,93 ATENDE 37,10% 6 37,34% 7 -0,24 ASSECOBS 35,28% 8 34,80% 8 0,48 KRUK 35,08% 10 35,71% 11 -0,62 FORTE 34,09% 9 32,54% 8 1,55 PANOVA 34,01% 6 30,28% 6 3,73 MEDICALG 33,49% 9 26,49% 9 7,01 ECHO 33,39% 10 29,43% 9 3,95 PFLEIDER 33,26% 10 35,34% 10 -2,09 ZPUE 32,96% 8 31,41% 8 1,55 ALIOR 32,50% 10 29,54% 11 2,96 TARCZYNSKI 32,41% 5 32,48% 5 -0,06 TRAKCJA 32,25% 9 29,74% 9 2,51 ERGIS 32,18% 3 32,43% 4 -0,25 BUDIMEX 31,92% 11 27,87% 12 4,04 VISTULA 31,84% 5 33,31% 6 -1,46 SECOGROUP 31,07% 7 31,51% 7 -0,43 LIBET 31,06% 5 33,54% 6 -2,48 GTC 30,50% 11 31,06% 12 -0,56 PKNORLEN 30,28% 11 32,48% 12 -2,2 AMICA 30,19% 7 28,54% 7 1,64 ASSECOSEE 29,97% 5 25,24% 4 4,73 PKOBP 29,77% 10 31,53% 11 -1,76 SNIEZKA 29,30% 8 31,33% 8 -2,02 ERBUD 29,12% 7 27,93% 7 1,19 MENNICA 28,63% 8 28,56% 8 0,06 MILLENNIUM 28,45% 11 27,05% 11 1,4 OTMUCHOW 28,44% 5 36,41% 6 -7,97 CCC 28,31% 11 26,12% 12 2,19 ZUE 27,70% 7 28,56% 7 -0,86 Źródło: PAP Biznes

Nie łączy ich za to branża, choć można dostrzec pewną myśl przewodnią. Elektrobudowa działa w obszarze budownictwa przemysłowego, Kęty to profile aluminiowe, Ferro produkuje armaturę sanitarną i instalacyjną, Nowa Gala ceramikę, Sanok wyroby z gumy, a Robyg jest deweloperem. Brak więc typowego handlu czy spółek finansowych. Dominuje budownictwo i "stary" przemysł, choć w nowoczesnym wydaniu. Wyjątkiem jest AB, które zajmuje się dystrybucją elektroniki. Ono też jest jednak wyjątkiem, jeżeli chodzi o dywidendy.

Blue chipem z największym udziałem OFE jest Asseco Poland, w którym fundusze posiadają 46 proc. udziałów. Ponad 30-procentowe pakiety OFE zgromadziły także w dwóch innych przedstawicielach indeksu WIG20: Orlenie oraz Aliorze. Niewiele do przekroczenia tego poziomu zabrakło CCC oraz PKO BP.

Wbrew pozorom duży udział OFE w akcjonariacie spółki wcale nie musi być przepisem na wzrosty. Wśród dziesiątki spółek z największym udziałem funduszy przeważają te, które rok 2017 zakończyły pod kreską. A przecież punktem odniesienia powinien być raczej WIG (+23,2 proc.) niż poziom 0 proc. Indeks szerokiego rynku w ubiegłym roku zdołały pokonać jednak tylko dwie spółki z omawianego grona: Nova Gala oraz - podobnie jak przed rokiem - Ferro. Średnia stopa zwrotu dla pierwszej dziesiątki wyniosła jednak 9,3 proc. Podobną średnią (9,2 proc.) wypracowała pierwsza dwudziestka. To wyniki zdecydowanie lepsze od tego co w 2017 roku osiągnął sWIG (+2,4 proc.), jednak słabsze od wcale przecież niebłyszczącego w ubiegłym roku mWIG-u (+15,0 proc.).

Liczby te słabo wypadają również w momencie, gdy odniesie się je do całorocznych wyników funduszy. W 2017 roku najgorszy wynik zarządzania osiągnął Aegon OFE, którego jednostki uczestnictwa zwiększyły wartość o 16,4 proc. Najlepsze PZU OFE wypracował wzrost o 20,9 proc. Przy okazji można zauważyć, że również całościowo fundusze mają spore problemy z wypracowaniem lepszej stopy zwrotu niż szeroki rynek, choć trzeba też pamiętać, że część ich aktywów stanowią bezpieczniejsze niż akcje inwestycje.

Wejścia i wyjścia funduszy wciąż jednak można traktować jako ważne wskazanie. To duzi gracze, których obecność w akcjonariacie stanowi swego rodzaju potwierdzenie dla potencjału modelu biznesowego proponowanego przez spółkę.

Z drugiej strony koniec OFE zbliża się coraz większymi krokami. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce dokończyć rozbiory rozpoczęte przez Platformę Obywatelską i przy okazji zabrać z kasy OFE część pieniędzy. Tym razem będzie to 25 proc., które trafi na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Reszta - 3/4 - ma trafić na III filar. Owe 75 proc. w zamyśle przedstawicieli rządu miało dotyczyć polskich akcji, które stanowiły wówczas właśnie ok. 3/4 portfeli OFE.

Problem polega jednak na tym, że sytuacja znacząco się zmieniła. Według grudniowych danych zaangażowanie funduszy w polskie akcje wynosiło aż 79,6 proc. i w ostatnim czasie odsetek ten rośnie zamiast spadać (przed rokiem było to 76,3 proc.). W związku z tym, gdy już koncepcja reformy się wyklaruje, może - choć nie musi - się okazać, że OFE część akcji będą musiały sprzedać. Gdyby do tego typu transakcji doszło na koniec grudnia 2016 roku, podaż ze strony funduszy mogłaby sięgnąć ok. 8,3 mld zł - tyle wynosi portfelowa nadwyżka ponad wspomniany limit 75 proc. Takie rozstrzygnięcie wciąż nie jest jednak pewne. W międzyczasie może się pojawić także sporo propozycji zmian przepisów, które mogłyby negatywnie bądź pozytywnie wpłynąć na portfele OFE, a co za tym idzie i na spółki w nich się znajdujące. W tej kwestii inwestorom pozostaje więc jedynie cierpliwość.

Adam Torchała