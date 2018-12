Tym żyli komentatorzy na Bankier.pl [15-21.12.2018 r.]

W tym tygodniu trudno o wytypowanie jednolitej tematyki, która skupiła uwagę naszych czytelników. Najwięcej komentarzy zebrał artykuł, w którym prezes NBP oskarżał o „Finansowy zamach stanu”. Jednak spore zainteresowanie wzbudziła także 11-miliardowa nadwyżka w budżecie państwa po listopadzie. Która już następnego dnia przeszła w 15-miliardowy deficyt na koniec roku.

Forum Bankier.pl to największe forum finansowe w polskim internecie. Dzień w dzień tętni życiem, dokumentując emocje inwestorów i nie tylko. Nie chcemy, żeby to przeszło niezauważenie, dlatego postanowiliśmy zebrać i zaprezentować garść statystyk z ubiegłego tygodnia. Statystyki obejmują tylko komentarze opublikowane przez zarejestrowanych czytelników Bankier.pl.

Wprawdzie najpopularniejszym artykułem w mijającym tygodniu był „Przez ‘kolekcjonerski’ dowód stracili mieszkanie”, to najwięcej emocji wśród czytelników wywołał zdecydowanie tekst, w którym dużego kalibru oskarżenia rzucał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Tekst ten zebrał aż 86 komentarzy , a wpisy czytelników spod tego właśnie tekstu zdecydowanie przeważały w naszych tygodniowych zestawieniach TOP10.

Jednak komentarzem, który zebrał najwięcej polubień była wypowiedź użytkownika pod tekstem „Krach na giełdzie w Rumunii. Rząd chce podnieść podatki”. Czytelnik o nicku „jarek393”, zbierając 217 łapek w gorę (przy tylko 20 łapkach w dół), komentował: „Francja do 2017 przez 10 lat co roku przekraczała 3% deficytu, ale tym się oczywiście KE nie interesowała...” To oczywiście odniesienie do wspomnienia w tekście Komisji Europejskiej, która domaga się od rządu w Bukareszcie zredukowania deficytu budżetowego.

Kolejnym wpisem w rankingu najbardziej lubianych był już komentarz do wypowiedzi prezesa NBP. 137 głosów poparcia (przy 34 sprzeciwach) zebrał komentarz czytelnika „karbinadel” brzmiący: „Pan prezes jest prezesem z łaski prezesa - ale najwyraźniej cierpi na manię wielkości. A jeśli chodzi o strefę euro, to ani nie spełniamy warunków, ani nikt nas tam nie zaprasza. Więc jest to zwykłe bicie piany w celu odwrócenia uwagi od inspirowanej przez pana prezesa korupcji”.

Podium najlepiej ocenianych komentarzy zamyka wpis „darsik” o treści: „To sobie tylko wyobraźcie skalę złodziejstwa za PO... Skoro przy obecnym jeszcze tyle zostaje w kasie :-DD”. Zebrał on 133 głosy poparcia przy 45 sprzeciwach. Z największą dezaprobata czytelników spotkał się natomiast czytelnik „piqecici”, który odpowiadał czytelnikowi „darsik”.

Jako lider w rankingu czytelników umieszczających najwięcej komentarzy powrócił „silvio_gesell”, który w mijającym tygodniu był autorem 84 komentarzy. Zaraz za nim uplasował się ubiegłotygodniowy lider „h-b” z 74 komentarzami. Podium tego zestawienia zamyka „ajwaj”, który umieścił 68 komentarzy.

Użytkownicy z największą liczbą komentarzy Login Liczba komentarzy silvio_gesell 84 h-b 74 ajwaj 68 (usunięty) 66 karbinadel 64 pull_up_terrain_ahead 63 marxs 37 lightning_network 35 histeryk 31 jes 29

Najlepiej oceniane w ostatnim tygodniu były komentarze „karbinadela”. Jego wpisy zebrały łącznie 1072 lajki netto (polubienia pomniejszone o minusy). W poprzednim zestawieniu czytelnik ten zajął trzecie miejsce. Na drugim miejscu znalazł się lider ubiegłotygodniowego zestawienia „h-b” z 828 polubieniami netto. Podium zamyka „ajwaj”, którego komentarze zebrały w sumie 625 polubień.

Użytkownicy z największą liczbą polubień komentarzy("netto") Login Liczba polubień komentarzy karbinadel 1072 h-b 828 ajwaj 625 pull_up_terrain_ahead 417 search 381 open_mind 336 jes 321 jkendy 308 atari65xe 289 grzegorzkubik 289

Identycznie wygląda podium jeśli chodzi o najbardziej lubiane komentarze użytkowników, bez odliczania łapek w dół.

Natomiast najbardziej krytyczne oceny zebrały komentarze użytkowników o nickach „marxs” (751 dislajków), „ajwaj” (634 łapki w dół) i „grzegorzkubik” (607 znielubień).

