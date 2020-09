fot. Serghei Starus /

Warunki wrześniowej edycji promocji kredytów hipotecznych w mBanku pokazują, kogo przyciągnąć chcą dziś kredytodawcy. W dół poszła stawka dla dysponujących większym wkładem własnym, zdrożał kredyt z minimalną wpłatą.

„Widok na Nowy Dom” – pod takim hasłem promuje kredyty hipoteczne we wrześniu mBank. Kilka dni temu informowaliśmy o zmianach w polityce kredytowania w tej instytucji. Bank ponownie akceptuje dochody z umów cywilnoprawnych. Pod koniec sierpnia przedstawił także nową ofertę. Akcja promocyjna trwa do 24 września 2020 r., a skorzystać z niej można, jeśli w tym czasie otrzymamy formularz informacyjny lub złożymy wniosek o zawarcie umowy.

Jak zwykle bank proponuje inne warunki klientom, którzy nie są obecnie klientami lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, a osobne tzw. klientom Active i Intensive.

Klienci Active to osoby, które nie tylko posiadają rachunek osobisty w mBanku, ale również zapewniają na niego wpływy (co najmniej 5 tys. zł miesięcznie w co najmniej trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku), wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą (w co najmniej 3 pełnych miesiącach z ostatnich sześciu) oraz korzystają z kredytu odnawialnego lub karty kredytowej (alternatywnie – posiadają depozyty z minimalnym saldem 25 tys. zł).

Klienci z segmentu Intensive muszą spełnić bardziej wygórowane warunki aktywności. Minimalne wpływy na rachunek wynoszą w tym przypadku 7 tys. zł miesięcznie. Minimalna kwota kredytu odnawialnego lub limit karty to 10 tys. zł, a saldo depozytów – 50 tys. zł.

Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc, w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia.

Dla klientów Intensive stawki marży wynoszą:

przy wkładzie własnym równym 20 proc. lub więcej – 1,85 pp.,

przy niższym wkładzie własnym – 2,4 pp.

Dla klientów Active – odpowiednio 1,95 pp. lub 2,6 pp. Dla pozostałych kredytobiorców, w tym osób, które nie są klientami mBanku:

przy wkładzie własnym równym 20 proc. lub więcej – 2,4 pp.,

przy niższym wkładzie własnym – 3,0 pp.

Jeśli porównamy warunki proponowane przez bank we wrześniu z tymi, które obowiązywały w podobnej promocji w sierpniu, dostrzeżemy, że stawka marży poszła w górę dla kredytów z LTV powyżej 80 proc. (o 0,05 pp.) a zmalała dla zobowiązań z wyższym wkładem własnym (o 0,15 pp.). Warto przy okazji odnotować, że standardowa stawka marży dla „zewnętrznych” klientów wnoszących wkład własny poniżej 20 proc. osiągnęła poziom 5 punktów procentowych.