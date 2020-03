EBC dosypuje pieniędzy, lecz nie tnie stóp procentowych

Europejski Bank Centralny reaguje na koronawirusa działaniami, które mają wesprzeć gospodarkę strefy euro. Stopy procentowe pozostały jednak bez zmian.

- Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc. – czytamy w marcowym komunikacie po (zaplanowanym już wcześniej, a nie nadzwyczajnym) posiedzeniu Rady Prezesów, organu decydującego o stopach procentowych w strefie euro.

Część inwestorów oczekiwała od EBC cięcia stóp po tym, jak poprzednio w związku z epidemią obniżały je m.in. Bank Rezerw Australii, amerykańska Rezerwa Federalna, Bank Anglii oraz banki centralne Hongkongu, Kanady, Islandii, Malezji czy Serbii.

Warto przypomnieć, że EBC po raz ostatni obniżył stopy we wrześniu 2019 r. Ich poziom jest obecnie oczywiście najniższy w historii. Równocześnie we wrześniu EBC zapowiedział uruchomienie programu skupu aktywów (QE) w skali 20 mld euro miesięcznie, który prowadzony będzie „tak długo, jak długo będzie to konieczne”.

Zamiast ciąć stopy, EBC chce walczyć z koronawirusem przy użyciu innych działań. Uruchomiona ma zostać kolejna transza pożyczek dla sektora bankowego (LTRO), która potrwa do czerwca. Oprocentowanie w tym wypadku ma wynosić -0,5 proc., tyle co stopa depozytowa EBC.

Następnie, od czerwca 2020 do czerwca 2021 r., udzielane będą kolejne pożyczki (TLTRO III), które będą miały wesprzeć najbardziej dotknięte koronawirusem podmioty. Oprocentowanie tych pożyczek, które finalnie trafić mają do małych i średnich przedsiębiorstw, ma być jeszcze atrakcyjniejsze i wynosić do -0,75 proc. Oznacza to, że EBC będzie niejako dopłacał bankom komercyjnym do udzielania kredytów.

Dodatkowo EBC zamierza przeznaczyć dalsze 120 mld euro na zakup aktywów. Bank centralny strefy euro zezwolił również bankom komercyjnym na obniżenie wskaźników kapitałowych, aby w ten sposób utrzymać płynność w systemie.

O możliwości dodatkowego wsparcia gospodarki w związku z koronawirusem, EBC komunikował już w ubiegłym tygodniu. Warto dodać, że bank centralny strefy euro sięga po nadzwyczajne środki jeszcze zanim zakończyły się prace nad nową strategią. Pierwszy od 2003 r. przegląd strategiczny EBC obejmuje takie zagadnienia jak: stabilność cen, zestaw narzędzi polityki pieniężnej, analizy ekonomiczne i monetarne oraz praktyki komunikacyjne.

Więcej o nadziejach inwestorów związanych z bankami centralnymi piszemy w artykule "Świat czeka na superbohaterów z banków centralnych".

O 14.30 rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem prezes Christine Lagarde. Transmisja dostępna jest poniżej.

Michał Żuławiński