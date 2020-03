Bank Anglii awaryjnie tnie stopy i dosypuje pieniędzy

Bank Anglii obniżył stopy procentowe oraz ogłosił dodatkowe środki mające na celu złagodzenie negatywnych skutków koronawirusa. To kolejny bank centralny, który decyduje się na taki krok w związku z epidemią.

Na niezaplanowanym posiedzeniu brytyjski bank centralny postanowił obniżyć stopy procentowe o 0,5 punktu procentowego, do poziomu 0,25 proc. Oznacza to powrót do najniższych stóp procentowych w historii Wielkiej Brytanii – taki sam poziom obowiązywał w latach 2016-2017.

- Obniżenie stóp procentowych wesprze biznes oraz nastroje konsumentów w trudnych czasach, ułatwi przepływy finansowe między przedsiębiorstwami i gospodarstwami domowymi oraz zredukuje koszt finansowania – czytamy w uzasadnieniu opublikowanym przez bank po 08.00 czasu polskiego. Jak dodano, ogłoszone dziś działania są nakierowane na "przejściowe problemy oraz długoterminowe skutki koronawirusa dla miejsc pracy i wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii".

Dodatkowo Bank Anglii zapowiedział ponowne uruchomienie mechanizmu mającego na celu zapewnienie bankom komercyjnym dostęp do dodatkowego finansowania, co ma pomóc im w udzielaniu kredytów dla przedsiębiorstw, szczególnie tych średnich i małych. Wartość programu wyniesie ponad 100 miliardów funtów. Kolejne blisko 200 mld ma uwolnić obniżenie wymogów kapitałowych dla banków komercyjnych.

Drugi najstarszy bank centralny świata zapewnił także, że nadzorowany przez niego brytyjski system bankowy jest odporny na szok związany z koronawirusem. Świadczyć mają o tym przeprowadzone ostatnio testy.

- Chociaż gospodarcze skutki koronawirusa mogą być nagłe i poważne, powinny też być przejściowe. Tego typu zawirowania w gospodarce powinny mieć niższy wpływ na system bankowy niż zakładał scenariusz ostatnich stress testów, które pokazały, że banki są odporne na szoki. Stress testy potwierdziły, że banki będą w stanie udzielać kredytów firmom i gospodarstwom domowym nawet w warunkach istotnego, przedłużającego się spowolnienia zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w światowej gospodarce oraz w warunkach spadków aktywów większych niż obserwowane w ostatnich tygodniach – napisano.

W reakcji na nieoczekiwane cięcie stop w Banku Anglii funt wyraźnie osłabił się względem dolara. O 8:15 kurs GBP/USD wynosił 1,2864 wobec 1,2935 tuż przed publikacją decyzji. Na polskim rynku walutowym przekładało się to na spadek notowań szterlinga o 1,5 grosza, do niespełna 4,90 zł o godzinie 8:16.

Poprzednio stopy procentowe w związku z epidemią koronawirusa obniżały Bank Rezerw Australii, amerykańska Rezerwa Federalna oraz banki centralne Hongkongu, Kanady czy Malezji Podobnego ruchu inwestorzy oczekują teraz od Europejskiego Banku Centralnego.

Więcej o nadziejach inwestorów związanych z bankami centralnymi piszemy w artykule "Świat czeka na superbohaterów z banków centralnych".

Rząd też dosypie pieniędzy

Decyzja Banku Anglii nastąpiła w dniu, w którym nowy brytyjski minister finansów Rishi Sunak ma przedstawić pierwszy po brexicie budżet. Według źródeł w ministerstwie finansów, Sunak zapowie w środę, że do końca obecnej kadencji Izby Gmin, czyli w praktyce do końca 2024 r., na infrastrukturę drogowo-kolejową, tanie mieszkania, szerokopasmowy internet czy badania naukowe przeznaczone zostanie 600 miliardów funtów. To oznaczałoby najwyższy realny poziom wydatków od 1955 r. oraz potrojenie średnich wydatków na te cele w ciągu ostatnich 40 lat.

W niedzielę w rozmowie z BBC Sunak zapowiedział, że publiczna służba zdrowia dostanie na walkę z koronawirusem takie środki, jakie będą potrzebne. Powiedział także, że bada możliwość pomocy dla przedsiębiorstw i osób prywatnych, jeśli by wpadły w poważne problemy wskutek epidemii.

