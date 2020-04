Fed utrzymał zerowe stopy procentowe

Po dwóch ostrych i niezapowiedzianych cięciach kierownictwo Rezerwy Federalnej wstrzymało się ze zmianami parametrów skrajnie ekspansywnej polityki monetarnej.

Przedział stopy funduszy federalnych pozostał bez zmian na poziomie 0-0,25%. Taką decyzję Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) podjął jednogłośnie, wpisując się w oczekiwania rynku i ekonomistów.

- Epidemia koronawirusa powoduje ogromne trudności dla ludzi i dla gospodarki w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Wirus i środki powzięte w celu ochrony zdrowia publicznego skutkują ostrym spadkiem aktywności gospodarczej i falą utraconych miejsc pracy. Słabszy popyt i znacząco niższe ceny ropy naftowej powstrzymują inflację cen konsumenckich. Zakłócenia w aktywności gospodarczej w kraju i za granicą w znaczącym stopniu wpłynęły na warunki finansowe i osłabiły napływ kredytu do amerykańskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – tak ocenił stan gospodarki bank centralny Stanów Zjednoczonych.

W połowie na niezapowiedzianym, niedzielnym posiedzeniu marca Fed ściął stopy procentowe aż o 100 pb., ustalając cenę pieniądza w pobliżu zera. Równocześnie zwiększył wtedy program QE o 700 mld dolarów. Było to wtedy drugie „awaryjne” cięcie stóp procentowych po tym, jak 3 marca FOMC (czyli także w niedzielę) obniżył stopę funduszy federalnych o 50 pb.

- Komitet spodziewa się utrzymania obecnego poziomu stopy funduszy federalnych, dopóki nie będzie pewny, że gospodarka otrząsnęła się z ostatnich wydarzeń i że jest na ścieżce do osiągnięcia celów maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen – czytamy w kwietniowym komunikacie FOMC.

Na obniżkach stóp się jednak nie skończyło. 23 marca Rezerwa Federalna ogłosiła nieograniczony skup papierów wartościowych oraz uruchomiła serię programów dostarczających kredyt do gospodarki. Ponadto 9 kwietnia Fed uruchomił kolejny program pożyczkowy – tym razem opiewający na astronomiczną kwotę 2,3 bln dolarów.

Przez ostatnie dwa miesiące Fed zwiększył swoją sumę bilansową o ponad 2,4 bln dolarów, skupując z rynku obligacje i płacąc za nie świeżo wykreowanymi pieniędzmi (a ściśle rzecz biorąc zwiększając stan rezerw banków komercyjnych).

Po kwietniowym posiedzeniu Komitet zapewnił, że w celu utrzymania napływu kredytu do gospodarki nadal będzie kupował obligacje skarbowe i inne papiery wartościowe w „ilościach potrzebnych do utrzymania gładkiego funkcjonowania rynku”. To obietnica utrzymania „dodruku pieniądza” (QE) w nieograniczonych ilościach i w nieograniczonym czasie. W dalszym ciągu będą też prowadzone operacje repo zwiększające płynność na rynku międzybankowym.

- Aktywność gospodarcza w II kwartale zapewne spadnie w bezprecedensowym tempie (…) Kwietniowy raport z rynku pracy prawdopodobnie pokaże dwucyfrową stopę bezrobocia, chociaż jeszcze dwa miesiące temu wynosiła ona 3,5% i była na najniższym poziomie od 50 lat – powiedział na konferencji prasowej przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Następne posiedzenie kierownictwa Fedu zaplanowane jest na 9-10 czerwca. Rynek nie spodziewa się zmiany stopy funduszy federalnych przynajmniej przez następne 12 miesięcy - wynika z obliczeń FedWatch Tool.

KK