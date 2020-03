5 tematów mijającego tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów związanych z koronawirusem istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

W ramach cyklu „5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela” zazwyczaj opisujemy różne kwestie odbijające się na stanie konta Polaków. Tym razem temat jest w zasadzie jeden, za to w 5 odsłonach.

1. Zasiłki dla (niektórych) rodziców

Zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków z powodu koronawirusa to istotny problem dla rodziców. Obowiązująca od niedzieli 8 marca ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem przewiduje dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego wypłacanego na opiekę nad dzieckiem do lat 8.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia i może być wypłacony jednemu z rodziców. Wsparcie przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i - jak to jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – gdy składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobrowolnie.

Więcej na ten temat tego, jak złożyć wniosek o specjalny zasiłek, opisywaliśmy w środowym artykule „Rząd zamyka szkoły, przedszkola i uczelnie z powodu koronawirusa. Co mogą zrobić rodzice?”.

2. Wakacje kredytowe i dostępna gotówka

W czwartek pojawiła się prezydencka propozycja zakładająca zawieszenie spłaty kredytów na okres 3-6 miesięcy. To ruch, na który wcześniej zdecydowały się już Włochy. Szczegóły rozwiązania powinny być znane na początku przyszłego tygodnia.

Problemu nie powinno być także z dostępem do gotówki, ponieważ bankomaty są uzupełniane na bieżąco. Bankowcy zachęcają jednak do korzystania przede wszystkim z płatności bezgotówkowych, bezpieczniejszych z higienicznego punktu widzenia.

O innych przygotowaniach polskich banków na epidemię przeczytasz w czwartkowym artykule „Banki szykują się na skrajnie różne scenariusze”.

3. Puste półki, tańsze paliwa

Koronawirus skłonił wielu Polaków do „zapobiegawczych” zakupów. Już w ostatnim tygodniu lutego wartość koszyka zakupów w Polsce wzrosła o 17 proc., zaś obrazki pustych półek z drugiego tygodnia marca pozwalają sądzić, że wynik ten ulegnie poprawie. Duże sklepy zapewniają jednak, że będą otwarte, a dostaw towaru nie zabraknie.

Dobrą wiadomością może być nadchodząca obniżka cen paliw – eksperci prognozują, że w ciągu dwóch tygodni benzyna może potanieć do 4 złotych za litr. To dobra informacja z punktu widzenia inflacji, która w lutym wzrosła do blisko 5 proc. czyli najwyższego poziomu od 2011 r.

O przestrzeni do obniżki cen paliw przeczytasz też w artykule „Nadjeżdżają wielkie obniżki cen paliw? Orlen ma z czego ciąć” autorstwa Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl.

4. Firmy dotknięte wirusem

Epidemia daje się we znaki pracownikom i pracodawcom. Warto pamiętać, że to pracodawca w pierwszych 33 dniach finansuje zwolnienia za okres kwarantanny. Dopiero potem ciężar przejmuje na siebie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

W środę pisaliśmy również o tym, jak koronawirus zaraża działające w Polsce korporacje. Nie wszędzie zapadła decyzja o pracy zdalnej tam, gdzie tylko to możliwe, co popierała znacząca większość uczestników ankiety Bankier.pl. Co istotne, zgodnie ze specustawą wynagrodzenie pracownika, któremu szef zleca pracę zdalną, nie ulega zmianie.

5. Panika na rynkach

Podsumowując najważniejsze wydarzenia tygodnia, nie można pominąć sytuacji na światowych giełdach. Potężne, sięgające kilkudziesięciu procent spadki wywołane obawami o skutki koronawirusa przetoczyły się przez globalne rynki, w tym również przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W czwartek polska giełda zanotowała najgorszą sesję w historii , co boleśnie odczuli wszyscy posiadacze akcji czy jednostek funduszy inwestycyjnych. Mimo obaw inwestorów kierownictwo GPW zapewnia, że nie ma podstaw do zawieszenia handlu – taka sytuacja skutkowałaby zamrożeniem kapitału na giełdzie do odwołania.

Więcej o złotych zasadach inwestowania w czasie rynkowej paniki przeczytać będzie można w poradniku, który opublikujemy w poniedziałek rano. Już teraz zapraszamy natomiast do lektury artykułu odpowiadającego na pytanie, czy warto teraz kupić złoto?

Michał Żuławiński