Zawieszenie spłaty kredytów dla wszystkich. Banki szykują propozycje

Zawieszenie spłaty kredytów na okres 3-6 miesięcy przewiduje propozycja Andrzeja Dudy omawiana dziś na spotkaniu z przedstawicielami sektora bankowego. Proces wnioskowania o wakacje kredytowe ma być prosty i odbywać się zdalnie.

11 marca prezydent Andrzej Duda zapowiedział inicjatywę, która ma złagodzić skutki spłaty kredytów w związku z epidemią koronawirusa. 12 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora bankowego, gdzie dyskutowano nad szczegółami rozwiązań.

"Widzę bardzo dużą wolę wyciągnięcia ręki do potrzebujących klientów ze strony prezesów banków" - powiedział rezydent Andrzej Duda po spotkaniu. Prezydent poinformował, że rozmowy dotyczyły sytuacji w sektorze bankowym i w jaki sposób sektor bankowy może zabezpieczyć dodatkowo interesy swoich klientów i stworzyć dla nich dodatkowe zabezpieczenia oraz dodatkowe formy dobrego współdziałania.

"Cieszę się z tego, że w sposób aktywny wszyscy wzięli udział w tym spotkaniu, ale najważniejsze dla mnie jest to, że widzę bardzo dużą wolę wyciągnięcia ręki do potrzebujących klientów ze strony prezesów banków, ze strony sektora bankowego, za co jestem ogromnie wdzięczny, że taką odpowiedzialną postawę dzisiaj zaprezentowali" - podkreślił Andrzej Duda.

Zawieszenie spłaty kredytów powinno odbywać się w sposób łatwy, żeby nie trzeba było składać szeregu zaświadczeń, dokumentów, żeby można było to załatwić w sposób zdalny.

Do poniedziałku zostaną wypracowane rozwiązania zmniejszające wymagania w stosunku do banków i znoszące pewne ciężary wobec nich - poinformował na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

"Pomysł Pana prezydenta w tej trudnej sytuacji polega na tym, że banki robią gest ponadstandardowy wobec kredytobiorców, a system regulacyjny dokonuje pewnych zmian regulacji, które pozwalają bankom lepiej oddychać i znoszą pewne ciężary i wymagania w stosunku do banków. Konkretne propozycje mają zostać do poniedziałku zakończone" - powiedział Glapiński.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski ocenił, że polski sektor bankowy jest "doskonale predystynowany do tego, aby zadaniu postawionemu przez pana prezydenta sprostać".

Jastrzębski podkreślił, że polski sektor bankowy jest stabilny, rentowny, zaawansowany technologicznie. "Jest takim elementem naszej gospodarki, którym możemy się spokojnie chwalić na całym świecie. W związku z tym uważam, że pod każdym względem, w szczególności kompetencyjnym, jest bardzo dobrze przygotowany do tego, aby bezpiecznie i szybko przygotować pakiet rozwiązań, o których rozmawialiśmy na spotkaniu z panem prezydentem" - oświadczył.

Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział po spotkaniu, że "banki bardzo przychylnie będą patrzeć na swoich klientów w trudnych sytuacjach". "Prezesi banków też nam potwierdzili, że w tych czasach wdrożyli awaryjne systemy" - powiedział.

Podkreślił ponadto, że sektor bankowy jest jednym z najlepiej przygotowanych sektorów do pracy w nadzwyczajnych warunkach. "Wszystkie systemy normalnie działają, obrót gotówkowy jest normalny, wszystko jest bez zmian dla naszych klientów" - mówił.

BPL/PAP