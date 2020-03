Praca zdalna? Większość popiera. Wyniki sondy Bankier.pl

Czy firmy powinny, o ile to możliwe, wprowadzać pracę zdalną? Czy powinna zostać wstrzymana działalność firm niekoniecznych do zapewnienia podstawowych potrzeb? Między innymi o to od środy pytamy w naszej sondzie czytelników Bankier.pl. Dziś pokazujemy, jak głosowaliście.

Środa przyniosła decyzję rządu o zamknięciu placówek szkolnych, przedszkolnych, żłobków i uczelni wyższych. Kolejne firmy decydują o zmianie trybu pracy na zdalną, jednak nie każdy rodzic ma taką możliwość. Czy pracodawcy powinni zdecydować się na taki krok, o ile to możliwe, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności? - pytaliśmy we wczorajszej sondzie przygotowanej przez redakcję Bankier.pl. A może część zakładów pracy powinna zupełnie wstrzymać działalność na najbliższe tygodnie? - dociekaliśmy.

Od wczorajszego przedpołudnia swoimi opiniami podzieliło się z nami blisko 3 tysiące czytelników. Dziękujemy i zachęcamy tych, którzy jeszcze nie wyrazili swojego zdania (przejdź do ankiety).

Pomysł pracy zdalnej podoba się ankietowanym. Od wczoraj zwolennicy tej opcji stanowią dominującą większość - 86 proc. badanych popiera przejście na taki tryb pracy w firmach, gdzie jest to możliwe. Z taką opinią nie zgadza się tylko co dziesiąty ankietowany, 4 proc. nie miało zdania na ten temat.

Dopytywaliśmy również: czy powinna zostać wstrzymana działalność firm niekoniecznych do zapewnienia podstawowych potrzeb? 68 proc. wyraziło sprzeciw wobec takiego scenariusza. Popierał go zaledwie co piąty ankietowany, 11 proc. nie miało zdania.

Malwina Wrotniak