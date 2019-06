WallStreet23: inspirujący weekend w Karpaczu

Za nami 23. Konferencja WallStreet. Doroczne spotkanie inwestorów indywidualnych z czołowymi postaciami polskiego rynku kapitałowego przyniosło wiele inspirujących wniosków.

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, której głównym partnerem medialnym jest Bankier.pl, już na stałe wpisała się w kalendarz polskiego inwestora. W tym roku do Hotelu Gołębiewski w Karpaczu zjechało około 1000 osób żywo zainteresowanych kondycją polskiego rynku kapitałowego.

- To była najbardziej pozytywna konferencja WallStreet od lat. Dawno już tak wiele razy nie było wymieniane słowo „hossa”. Inwestorzy dużo nadziei wiążą z PPK, ale także nauczyli się sami wyławiać dobre spółki, już niezależnie od jakiejkolwiek państwowej kroplówki. Naszą narodową specjalnością staje się powoli gaming, a inwestorzy coraz lepiej uczą się oceniać te spółki – ocenia Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Goście od dawna oczekiwani

W ciągu trzech dni uczestnicy konferencji brali udział w blisko 60 wydarzeniach: wykładach, panelach dyskusyjnych i prezentacjach spółek. Tradycyjnie ważną częścią konferencji WallStreet były targi „Twoje Inwestycje”, w ramach których inwestorom zaprezentowało się ponad 50 spółek, zarówno tych z głównego parkietu GPW i NewConnect, jak i dopiero szukających finansowania (np. w ramach equity crowdfundingu, jednego z motywów przewodnich konferencji. Poza oficjalnymi wydarzeniami, solą konferencji są rozmowy kuluarowe, które toczyły się do późnych godzin wieczornych, także podczas uroczystej piątkowej gali oraz oglądanego wspólnie sobotniego finału Ligi Mistrzów.

Gościem specjalnym tegorocznej konferencji był prezes CD Projektu Adam Kiciński, którego obecności na WallStreet akcjonariusze oczekiwali od dawna. Chociaż obecni tłumnie na sali inwestorzy nie poznali daty premiery gry „Cyberpunk 2077” (znając politykę informacyjną CDP, liczyli na to tylko najwięksi optymiści), lecz z ust prezesa jednej z najgorętszych spółek na GPW padło wiele interesujących kwestii związanych z przeszłymi i oczekiwanymi sukcesami firmy.

– Chcemy rosnąć. Jesteśmy nienasyceni, jeżeli chodzi o sukces – powiedział prezes CD Projektu w rozmowie z Pawłem Sołtysem. Adam Kiciński szeroko opowiadał także o przeszłości firmy oraz wyzwaniach, jakie stoją przed nią w bliższej i dalszej przyszłości. – Chcielibyśmy się cały czas rozwijać w dotychczasowym tempie. Chcemy robić więcej gier, ale tak samo dobrych. Chcemy też, żeby nasze marki "Wiedźmin" i "Cyberpunk" stały się wieczne – dodał.

W ramach kolejnego panelu Michał Żuławiński pytał prof. Witolda Orłowskiego o to, jaka przyszłość czeka polską i światową gospodarkę. Rozmowa zaczęła się od nakreślenia perspektywy dla wzrostu PKB Polski, a następnie autor książki „Czy Polska dogoni Niemcy?” podzielił się swoją receptą na wykonanie skoku cywilizacyjnego, ostrzegając przed zagrożeniami związanymi z nadchodzącą rewolucją w przemyśle.

Jednej z istotnych tradycji konferencji WallStreet stało się zadość i doszło do spotkania zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z inwestorami. Chociaż prezes Marek Dietl przyniósł na salę symboliczną koronę, to wydarzenie z kierownictwem giełdy dalekie było od dworskiego ceremoniału, a seria pytań, w trakcie których inwestorzy zgłaszali swoje uwagi do funkcjonowania GPW, trwała blisko godzinę. Po zakończeniu spotkania, Marek Dietl podzielił się z redakcją Bankier.pl swoimi kulturalno-ekonomicznymi inspiracjami – więcej na ten temat w premierowym odcinku „3 groszy od Bankiera.pl”.

Pierwszy dzień konferencji zamknęła gala, w trakcie której przyznano liczne nagrody. W organizowanym przez PKN Orlen konkursie dla dziennikarzy „Orzeł Inwestowania” najlepszy okazał się Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Z kolei przyznawanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych tytułem Herosa Rynku Kapitałowego nagrodzeni zostali: CD Projekt (w kategorii spółka giełdowa), DM BOŚ (edukator giełdowy), inPZU (popularyzator idei oszczędzania długoterminowego), Albert Rokicki (bloger) oraz Maciej Samcik (dziennikarz ekonomiczny).

Debaty, rozmowy, inicjatywy

Drugi dzień konferencji otworzyła rozmowa z prof. Robertem Gwiazdowskim, w trakcie której dotykano tematów politycznych, demograficznych i inwestycyjnych. - System emerytalny jest absurdalny, musi kiedyś runąć, to kwestia czasu – ostrzegał Gwiazdowski, dobitnie opisując mankamenty dostrzegane w nadchodzących wielkimi krokami Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Miłą niespodzianką dla inwestorów indywidualnych była zapowiedź kolejnego dedykowanego im programu lojalnościowego. Inicjatywa „Energa w Akcji!” ruszyć ma dopiero we wrześniu, ale już teraz przedstawiciele spółki, GPW, SII oraz DM PKO BP podpisali list intencyjny i zaprezentowali założenia programu. Plany na przyszłość kreślił także PKN Orlen, który ponad pół roku po uruchomieniu programu „Orlen w portfelu” ogłosił, że chce mieć kilka tysięcy klientów-akcjonariuszy.

- Na WallStreet 23 z pewnością zauważony został program Orlen w portfelu. Inwestorzy to widzą, widzą to też spółki giełdowe, które starają iść w ślady Orlenu. Na konferencji WallStreet swój program ogłosiła Energa, a kolejne podobne projekty zostaną zaprezentowane do końca rok - na WallStreet o takim programie wspominało np. PZU – dodaje Michał Masłowski z SII.

Spore zainteresowanie inwestorów obecnych w Karpaczu oraz śledzących transmisję w Bankier.pl wzbudził panel dyskusyjny pod tytułem: „Czy po 10 latach doczekamy się na GPW hossy?” . Jego uczestnicy – Wojciech Białek, Sebastian Buczek, Sobiesław Kozłowski i Adrian Apanel – przez blisko dwie godziny dyskutowali o kondycji polskiego i światowego rynku, omawiali czające się za rogiem ryzyka oraz podawali swoje typy inwestycyjne.

Kolejną wartą wysłuchania debatę stanowił moderowany przez Tomasza Pruska panel „Wpływ PPK na polski rynek kapitałowy. Pokoleniowa szansa, której nie możemy zmarnować”, w którym udział wzięli: Piotr Borowski (GPW), Sławomir Panasiuk (KDPW), Robert Wąchała (KNF), Ewa Jakubczyk-Cały (PKF Consulting), Jarosław Dominiak (SII), Małgorzata Rusewicz (IGTE), Bartosz Marczuk (PFR) i Filip Paszke (DM PKO BP).

Wszystkie materiały z konferencji WallStreet23 przygotowane przez Bankier.pl zamieszczane są tutaj – w nadchodzącym tygodniu pojawią się kolejne publikacje. Zachęcamy także do zapoznania się z aktywnością naszych autorów w mediach społecznościowych (#WallStreet23).

Michał Żuławiński