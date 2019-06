Trump: Każdy atak ze strony Iranu spotka się z miażdżącą siłą

Każdy atak ze strony Iranu na cokolwiek amerykańskiego spotka się z wielką i miażdżącą siłą - napisał we wtorek prezydent USA Donald Trump. Wcześniej tego dnia przywódca Iranu Hasan Rowhani ocenił, że nowe sankcje USA wymierzone w Teheran są "oburzające i idiotyczne".

"Dzisiejsze ignoranckie i obraźliwe oświadczenie Iranu tylko pokazuje, że nie rozumieją rzeczywistości. Każdy atak ze strony Iranu na cokolwiek amerykańskiego spotka się z wielką i miażdżącą siłą. W niektórych obszarach miażdżący będzie oznaczać starcie z powierzchni ziemi" - napisał prezydent.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!