Spada wartość aktywów pod zarządzaniem Quercusa

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI SA na koniec listopada 2018 r. wyniosła 2 743,3 mln zł (wobec 2 900,3 mln zł na koniec października 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2018 r. składało się 2 226,5 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 77,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 77,1 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,3 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 213,7 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 23,8 mln zł w Sequoia FIZ oraz 50,2 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS).

- Listopad na rynkach finansowych nie był zły. Ceny akcji podlegały wprawdzie sporym wahaniom, ale końcówka miesiąca była pozytywna. Licząc od początku roku, S&P500 po 11 miesiącach jest na poziomie +3%, Nasdaq +6%, jedynie DAX pogłębił spadki do -13%. Ceny obligacji tym razem wyraźnie zwyżkowały. Na koniec miesiąca rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 3,0%, niemieckich 0,3% i polskich 3,05%. Dolar w ciągu ostatnich kilku tygodni utrzymywał się na poziomie 1,13-1,14 do euro. Złoty umocnił się do dolara i kosztował 3,79, a do euro 4,29. Na rynku surowcowym złoto nieco odbiło się do 1226 dolarów. Ropa skorygowała się istotnie do poziomu 51 dolarów. Miedź zyskała i kosztowała 278 dolarów. Na GPW ostatni miesiąc przyniósł poprawę notowań, szczególnie w segmencie dużych spółek. Od początku roku WIG stracił 8,7%, a sWIG80 aż 25,1%. Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne: flagowy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał solidne 2,0% od początku br. W listopadzie najwyższą stopę zwrotu zanotował QUERCUS lev, który zarobił aż 14,7%. Co do naszych wyników sprzedażowych: saldo nabyć w ubiegłym miesiącu nieco poprawiło się i wyniosło -154 mln zł. Zakładamy dalszą poprawę sytuacji w grudniu. – komentuje Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI SA.

Niemal wszystkie fundusze i subfundusze Quercusa są w tym roku na minusie. Większość straciła w listopadzie przeszło 10 proc. Szczegóły opisuje poniższa tabela:

