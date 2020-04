RPP nabiera wody w usta. Konferencja z Glapińskim odwołana

Rada Polityki Pieniężnej zmienia plany. Potencjalnie najciekawsza od lat konferencja prasowa z udziałem prezesa Adama Glapińskiego została odwołana.

To miała być najciekawsza konferencja prasowa po posiedzeniu RPP od lat. W środę 8 kwietnia o 16.00 głos miał zabrać prezes Adam Glapiński oraz dwóch innych przedstawicieli Rady. Konferencja stanowić miała zwieńczenie pierwszego posiedzenia ciała decydującego o stopach procentowych po tym, jak 17 marca po raz pierwszy od 5 lat dokonano ich obniżki. Tamta decyzja zapadła jednak na posiedzeniu jednodniowym, któremu nie zwyczajowo nie towarzyszy konferencja.

W poniedziałek, na dwa dni przed oczekiwaną konferencją prasową, NBP poinformował, że posiedzenie decyzyjne RPP zostanie skrócone, a sama konferencja się nie odbędzie. Powodem jest oczywiście epidemia koronawirusa.

- Narodowy Bank Polski informuje, że z powodu stanu epidemii związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2020 r. (zamiast w dniach 7 i 8 kwietnia 2020 r., jak wcześniej planowano). Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych oraz informacja po posiedzeniu RPP zostaną opublikowane na stronie internetowej NBP. Nie odbędzie się zwyczajowa konferencja prasowa po posiedzeniu RPP – czytamy w oświadczeniu NBP.

NBP działa po swojemu

Nie wiadomo, o której opublikowany zostanie komunikat z informacją po posiedzeniu. W przeciwieństwie do wielu innych banków centralnych (z amerykańską Rezerwą Federalną i Europejskim Bankiem Centralnym na czele), NBP od lat nie wyznacza stałych godzin publikacji komunikatów z decyzjami - typowanie momentu publikacji stało się nawet formą "rozrywki" dla ekonomistów.

#RPP lubi długo debatować w ostatnich miesiącach. Analiza techniczna wskazuje jednak na wyczerpywanie się momentum i możliwe spadki godziny publikacji decyzji w kolejnych miesiącach. pic.twitter.com/O2j3d9RnmI — mBank Research (@mbank_research) March 4, 2020

Analitycy nie spodziewają się kolejnej obniżki stóp już teraz, lecz zapewne byli (i nadal są) ciekawi, co bieżącej sytuacji sądzi przewodniczący oraz dwóch innych członków RPP. Od lat bowiem wypowiedzi przedstawicieli ciał decydujących o polityce monetarnej są istotnym sposobem na kształtowanie oczekiwań rynku - ma to szczególne znaczenie w momentach niepewności.

Nawet w czasie pandemii koronawirusa niektóre banki centralne nie zawieszają dawnych zwyczajów. Konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego się odbyła, a nieobecni na sali dziennikarze (wiele krzeseł było pustych) nadesłali pytania do prezes Christiny Lagarde przez internet. Z kolei przewodniczący amerykańskiej Rezerwy Federalnej po ogłoszeniu decyzji o ścięciu stóp procentowych do zera odbył w niedzielę wieczorem telekonferencję z reporterami wiodących mediów. W związku z podjęciem kluczowych decyzji na nieplanowanym niedzielnym posiedzeniu, regularne spotkanie zaplanowane na wtorek i środę zostało odwołane.

Optymizm prezesa...

Na obronę prezesa Glapińskiego można wspomnieć, że i on spotkał się z mediami dzień po decyzji obniżce stóp procentowych. Problem w tym, że w obecnej sytuacji 18 marca to już niemal zamierzchła historia.

Uczestnicząc we wspólnej konferencji z premierem, prezes NBP przekonywał, że polski bank centralny, który w obliczu kryzysu uruchomił szereg niestandardowych działań (z pierwszym w historii skupem obligacji skarbowych na czele), jest dobrze przygotowany na nadchodzące zawirowania.

- To kryzys, do którego jesteśmy jako państwo doskonale przygotowani. (...) To jest niesamowicie silne uderzenie antykryzysowe na skale europejską, światową - powiedział.

Ze słów prezesa bił także optymizm (prezentowany w przeszłości już wielokrotnie), zakładający, że koronawirus nie doprowadzi do recesji w Polsce.

- Modele, które zwykle NBP stosuje do projektowania tych podstawowych wielkości, choć oczywiście pokazują bardzo poważne spowolnienie, nie są tak katastroficzne. (...) Najbardziej pesymistyczne prognozy NBP nie przewidują wejścia w recesję. Przewidujemy, że spowolnienie będzie cały czas nie większe niż w granicach lekko poniżej 2 proc. – powiedział Glapiński.

... i pesymizm rynku

Stanowisko to może nie wytrzymać próby czasu, ponieważ już teraz nie brak głosów oczekujących zejścia dynamiki PKB poniżej zera.

W ubiegłym tygodniu prognozy dla Polski mocno ściął mBank, którego zdaniem cztery najbliższe kwartały przyniosą ujemną dynamikę PKB (kolejno -8,4 proc., -5,7 proc., -4 proc. i -4,2 proc.). Ekonomiści mBanku są także zdania, że jeszcze w drugim kwartale RPP zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp.

- RPP dokona jeszcze jednego cięcia stóp procentowych w II kwartale - scenariusz makroekonomiczny tego gremium jest w obecnej sytuacji super-optymistyczny. Będzie to przyczynkiem do słabszego złotego – stwierdzają analitycy mBanku.

Czarnego scenariusza dla Polski spodziewają się także ekonomiści Pekao. W ich ocenie, w II kwartale 2020 r. polską gospodarkę czeka głęboki spadek na poziomie 17,5 proc. w ujęciu rocznym, zaś w całym 2020 r. gospodarka skurczy się prawdopodobnie o 4,4 proc.

- Biorąc pod uwagę skalę kryzysu na świecie oraz walkę z epidemią, również w Polsce należy zakładać wejście gospodarki w drugim kwartale w głęboką recesję rządu co najmniej 5-10 proc. Scenariusz zatrzymania zachorowań w drugim kwartale zakłada, że sytuacja gospodarcza zacznie się stabilizować od trzeciego kwartału, a powrót na ścieżkę wzrostu może nastąpić na przełomie 2020 i 2021 roku" – napisał z kolei Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Gołębie rządzą

Marcowa decyzja pokazała, że prezes Glapiński ma dostatecznie dużo „szabel”, aby przeforsować swoją wizję polityki monetarnej. Wyników głosowania nad obniżką stóp jeszcze nie znamy, ale zapewne są one zbieżne z dotyczącym członków RPP konsensusem ekonomistów ankietowanych przez PAP.

Kolejna edycja ankiety @PAPBiznes dot. nastawienia członków RPP do polityki pieniężnej - niezmiennie gołębiomierz, a nie jastrzębiomierz. pic.twitter.com/wKtaeg2tGi — Rafał Tuszyński (@R_Tuszynski) March 31, 2020

Z ostatniego badania wynika, że w RPP wciąż mamy trójkę „jastrzębi” czyli przeciwników łagodzenia polityki monetarnej. Resztę dziesięcioosobowego składu uzupełniają mniej lub bardziej wyraźne „gołębie”, bardziej skłonne do cięcia stóp procentowych. Na dalszą możliwość cięcia stóp procentowych wskazywał ostatnio największy „gołąb” w RPP czyli Eryk Łon.

Zgodnie z harmonogramem prac RPP, kolejne jednodniowe posiedzenie odbędzie się 21 kwietnia. Najbliższe dwudniowe posiedzenie - być może już z konferencją prasową - zaplanowano na 5-6 maja 2020 r.

Michał Żuławiński