Złoto w Mennicy pojawia się i znika

Sztabki złota jeszcze nigdy nie rozchodziły się tak szybko, jak w ostatnich tygodniach. Chętni na nie muszą być albo szybcy, albo cierpliwi - informuje "Puls Biznesu" w weekendowym wydaniu.

"Produkt wyprzedany — na taki komunikat prawdopodobnie natrafią ci, którzy na stronie internetowej Mennicy Polskiej będą chcieli kupić sztabkę złota. Ta o wadze 1 g kosztuje obecnie 300 zł, cena za 2 gramy to 540 zł, a za 10 gramów 2550 zł" - pisze "Puls Biznesu" w piątkowo-niedzielnym wydaniu.

Jak mówi cytowana przez "PB" Marta Bassani-Prusik, dyrektor działu produktów inwestycyjnych w Mennicy Polskiej, warto na bieżąco sprawdzać dostępność sztabek złota w sklepie internetowym Mennicy Polskiej, "bo sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie". "Sztabki są przez nas dodawane co najmniej raz dziennie, ale bardzo szybko są wyprzedawane" - powiedziała.

Kolejki oczekujących nie ma, obowiązuje wiec zasada "kto pierwszy, ten lepszy". "Mimo że zwiększyliśmy zapasy kilkukrotnie, to popyt okazał się wielokrotnie wyższy. Już pod koniec lutego zauważyliśmy zwiększone zakupy. Utrzymują się one od tego czasu na stałym, wysokim poziomie. Nie jest to zwykły rynek, z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze np. dwa miesiące temu" - tłumaczy Bassani-Prusik.

