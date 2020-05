Prognozy KE: W Polsce spadek PKB będzie najniższy w UE

W 2020 r. Polska doświadczy najsłabszego spadku produktu krajowego brutto wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej - wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej. Po tegorocznym załamaniu przyszły rok ma przynieść odbicie.

Na -4,3 proc. oszacowano dynamikę polskiego PKB w 2020 r. To zdecydowanie najlepszy wynik w UE - drugie miejsce zajmuje Luksemburg (-5,4 proc.), a trzecie Austria (-5,5 proc.). Na drugim biegunie znajdują się kraje południa: Grecja (-9,7 proc.), Włochy (-9,5 proc.) i Hiszpania (-9,4 proc.).

Dynamika PKB w 2019 i prognozy na 2020/21

2019 2020 2021 Polska 4,1 -4,3 4,1 Luksemburg 2,3 -5,4 5,7 Austria 1,6 -5,5 5 Malta 4,4 -5,8 6 Dania 2,4 -5,9 5,1 Rumunia 4,1 -6 4,2 Szwecja 1,2 -6,1 4,3 Czechy 2,6 -6,2 5 Finlandia 1 -6,3 3,7 Niemcy 0,6 -6,5 5,9 Słowacja 2,3 -6,7 6,6 Holandia 1,8 -6,8 5 Portugalia 2,2 -6,8 5,8 Estonia 4,3 -6,9 5,9 Łotwa 2,2 -7 6,4 Słowenia 2,4 -7 6,7 Węgry 4,9 -7 6 Belgia 1,4 -7,2 6,7 Bułgaria 3,4 -7,2 6 Cypr 3,2 -7,4 6,1 UE 1,5 -7,4 6,1 Strefa euro 1,2 -7,7 6,3 Irlandia 5,5 -7,9 6,1 Litwa 3,9 -7,9 7,4 Francja 1,3 -8,2 7,4 Wielka Brytania 1,4 -8,3 6 Chorwacja 2,9 -9,1 7,5 Hiszpania 2 -9,4 7 Włochy 0,3 -9,5 6,5 Grecja 1,9 -9,7 7,9 Źródło: KE

W raporcie Komisji Europejskiej zamieszczono również prognozy dla inflacji. W tym wypadku nasz kraj z również znajduje się w czołówce. W 2020 r. inflacja w Polsce ma wynieść 2,5 proc. – wyższy wynik oczekiwany jest jedynie na Węgrzech (3 proc.). W przyszłym roku dynamika cen nad Wisłą ma przyspieszyć do 2,8 proc. Wyższą prognozę na 2021 r. otrzymała jedynie Rumunia (3,1 proc.). W całej UE inflacja ma wynieść 0,6 proc. w 2020 r. i 1,3 proc. w 2021 r. W wielu krajach ekonomiści KE spodziewają się w tym roku deflacji – najgłębsza prognozowana jest w Grecji (-0,6 proc.).

Pandemia koronawirusa oraz związane z nią zamknięcie gospodarek mocno odbije się na europejskim rynku pracy. Prognozowana stopa bezrobocia w UE wzrośnie na koniec 2020 r. do 9 proc. wobec 6,7 proc. rok wcześniej. W Polsce wskaźnik ten ma wzrosnąć z 3,3 proc. do 7,5 proc., a w 2021 r. obniżyć się do 5,3 proc.

Deficyt i dług ostro w górę

Wysoki ma być także deficyt polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych – w 2020 r. ma wynieść aż 9,5 proc., a w 2021 r. 3,8 proc. PKB. Gorszych rezultatów w tym roku KE spodziewa się tylko w Hiszpanii (-10,1 proc.), Włoszech (-11,1 proc.) i Francji (-9,9 proc.).

Rosnące deficyty przełożą się na wzrost relacji zadłużenia do PKB. W przypadku Polski w 2021 r. mamy mieć do czynienia ze wzrostem z 46 proc. do 58,5 proc. PKB. W przyszłym roku wskaźnik ma spaść do 58,3 proc. W całej strefie euro relacja zadłużenia do PKB wzrośnie z 86 proc. do 102,7 proc.

Michał Żuławiński